安立璽榮與 GEM Yield Bahamas Limited 簽 MOU 擬引進最高12.5億投資

安立璽榮-KY（7871）21日公告，公司與GEM Yield Bahamas Limited簽署集團投資合作備忘錄，擬引進最高新台幣12.5億元投資額支持本公司新藥研發及營運發展。

安立璽榮公告指出，GEM Yield Bahamas Limited 隸屬於Global Emerging Markets（GEM）集團，是一家總部位於盧森堡、資產規模達34億美元的投資集團，在巴黎、紐約及巴哈馬設有辦公室。GEM管理多元化的投資工具，專注於新興市場，並已完成超過70個國家及580筆投資交易。

安立璽榮說明，本項合作協議尚屬初步合作備忘錄，後續仍須依實際執行進度及資金動用情形而定，目前對公司財務及業務尚無重大影響；惟未來如順利推動，將有助於充實營運資金並支持公司發展。

安立璽榮創辦人暨董事長陳泓愷今年元月曾經說明，公司目前有兩大核心產品正在進行二期臨床試驗，一是抗阿茲海默症小分子新藥 EI-1071，另一是抗白斑症的抗體新藥 EI-001，將分別在今年底前、及明年上半年完成收案取得初步臨床數據。