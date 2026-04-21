全台新案房價跌回兩年前！「520檔期」是否復甦為關鍵

預售市場房價鬆動了！根據591新建案統計，第1季全台平均開價與成交單價分別下修至57.9萬與53.8萬元，均季減9%，回到兩年前水準，其中雙北、桃園及高雄等縣市無論較上季及去年同期，開價也紛紛下跌。

另外，第1季全台六都及新竹縣市開季推案持續萎靡，進場建案共248件，戶數約1.43萬戶，總銷金額為2,736.9億元 ，全面探下單季歷史新低紀錄。

591新建案分析，首季因329檔期大跳水、農曆春節假期等因素，加上目前市場賣壓處在高檔，供給量持續躺平。不過隨著延推案公開，且建商為避開年底大選提早進場，預計在今年520前後將迎來一波報復性推案潮，目前不少地區個案也已進入潛銷階段，屆時能否吸引民眾回心轉意，成為建商今年的期中考。

至於日前央行放寬第二戶貸款，是否會成為房市希望，591新建案總編輯李忠哲認為，還是有難度，本次政策當然是好的開始，但因為成數僅調回1成，且對於寬限期亦無動作，反映出央行態度依舊保守，並不願下猛藥救市，加上近期台股表現強勁吸引資金轉向，又有中東戰爭導致國際局勢動盪，都增添房市復甦難度，並不建議過度樂觀。

雙北首季推案銳減，價量更是開低走低，僅部分行政區偶有佳作。如台北市北投、士林兩區，由於緊扣輝達（NVIDIA）、AI題材不放，量能表現穩健，以士林區來說，除了社子地區有預售案公開，近年少有供給的天母亦迎來一波推案潮，本次除了有總銷60億的「昇陽醴居」公開，接下來更有超過百億的潛在量能蓄勢待發，發展潛力可觀。

新北市本季各項供給均探下單季新低，總銷金額較上季減幅近8成，更是高居各縣市之冠，主要是多數個案採取滾動式調整、不願過早公開所致。然而儘管推案熄火，房價卻牢牢鎖定在高點，部分區域如三峽北大特區，在三鶯線議題加持下，更傳出個案開價衝到9字頭，一舉突破區域新高，令人訝異。

新竹縣市本季在市區延推案進場下，且竹北市亦有40億左右量體公開，供給量轉守為攻，只是由於去化放緩，且又有329檔期案量，目前新竹地區呈現「舊案沒賣完、新案一直來」的現象，再加上因精華區房價不跌反漲，導致買方決策期越拉越長，線上賣壓持續攀升中。

中南部未見起色，尤其在投資客退場後，外圍地區持續上演「沒降價、沒成交」陣痛期，像是台中海線梧棲等區，由於缺乏剛性買盤支撐，再加上交屋潮影響，更是進入多殺多的狀態，目前僅剩財力雄厚的大型建商能靠成本優勢彈性讓利，以低於區域行情的價格吸引買盤進場。

台南及高雄受大環境影響，多數建案採取新建後售或延推來止血，推案力道一路衰退。此外，目前區域狀況落差大，北高雄鼓山區受惠建設紅利，價格越戰越強，甚至衝上7字頭新高。反而仁武區則深陷盤整泥沼，部分新成屋為求成交，開始出現小幅度讓利，但至今尚未轉化在實質成交上。