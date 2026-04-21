建商不撐了！全台新案房價「跌回兩年前」、高雄降最大

根據591新建案統計，預售房市明顯鬆動，首季全台平均開價與成交單價分別下修至57.9萬與53.8萬元，不只雙雙回到兩年前水準，更較上季修正近1成。其中，高雄首季建案平均開價較去年同期下跌兩成，全台最多。

另外全台首季推案共248件，戶數約1.43 萬戶，總銷金額為2,736億元 ，全數創下單季歷史新低紀錄。

591新建案分析，首季因329檔期跳水、農曆春節假期等因素，加上目前市場賣壓處在高檔，供給量持續躺平。

雙北市首季推案銳減，價量更是開低走低，僅部分行政區偶有佳作。如台北市北投、士林兩區，由於緊扣輝達、AI題材不放，量能表現穩健。

至於新北市，本季各項供給均創下單季新低，總銷金額較上季減幅近8成，更是高居各縣市之冠，主要是多數個案採取滾動式調整、不願過早公開所致。

然而儘管推案熄火，房價卻牢牢鎖定在高點，部分區域如三峽北大特區，在三鶯線議題加持下，更傳出個案開價衝到9字頭，一舉突破區域新高，令人訝異。

新竹縣市本季在市區延推案進場下，且竹北市亦有40億左右量體公開，供給量轉守為攻，只是由於去化放緩，且又有329檔期案量，目前新竹地區呈現「舊案沒賣完、新案一直來」的現象，再加上因精華區房價不跌反漲，導致買方決策期越拉越長，線上賣壓持續攀升中。

中南部未見起色，尤其在投資客退場後，外圍地區持續上演「沒降價、沒成交」陣痛期，像是台中海線梧棲等區，由於缺乏剛性買盤支撐，再加上交屋潮影響，更是進入多殺多的狀態，目前僅剩財力雄厚的大型建商能靠成本優勢彈性讓利，以低於區域行情的價格吸引買盤進場。

台南及高雄受大環境影響，多數建案採取新建後售或延推來止血，推案力道一路衰退。此外，目前區域狀況落差大，北高雄鼓山區受惠建設紅利，價格越戰越強，甚至衝上7字頭新高。反而仁武區則深陷盤整泥沼，部分新成屋為求成交，開始出現小幅度讓利，但至今尚未轉化在實質成交上。

近年全台各季總銷金額變化。資料來源／591新建案