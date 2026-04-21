台股頻創新高！企業尾牙預算增15% 科技業砸重金卡位、提早半年訂席

2027年農曆春節提前至2月5日除夕，壓縮尾牙檔期僅剩數周，市場提前爆發「卡位戰」，加上今年以來台股頻創新高、企業獲利與信心轉強，帶動尾牙預算與訂席意願同步升溫。雲品（2748）觀察，今年企業下訂明顯提前，過往多在7、8月啟動的詢價潮，已自3月起湧現，目前接單已突破100場，顯示企業「提前布局」成為今年尾牙市場主旋律。

雲品國際總經理丁原偉表示，這波提早半年的尾牙早鳥潮，由台北指標性飯店君品酒店、維多麗亞酒店、茹曦酒店、頤品大飯店開始，迅速擴散至桃園、台中、台南等都會區。目前已下訂的客戶規模自25桌至180桌不等，產業別以獲利穩健的「科技業」與「精密工業」為訂席大宗，反映出高產值產業在穩定成長之際，欲透過高品質的年終盛會犒賞員工。

雲品進一步分析，尾牙已非單純聚餐，而是企業在人才競爭市場中「留才」與「品牌高度」的展現。今年許多企業尾牙預算不減反增，在預算上較往年提升5%至15%，以豐富的尾牙活動結合精緻餐點、震撼視聽聲光效果及眾所期待的抽獎環節，提升團隊向心力。具備大場地優勢的「頤品大飯店新莊」表現最為亮眼，全館最高可容納600桌、單一廳房可納200桌，場地挑高10米，搭配全亞洲最大360度LED環場式螢幕，成為中大型企業首選。

此外，雲品旗下具備精緻社交與高端場域特色的據點也接單暢旺，包括台北君品酒店、茹曦酒店、維多麗亞酒店，以及桃園皇家薇庭、台中蘭克斯特和台南亞果薈，都開始陸續接單。而雲品最新委託經營的台中「芳庭路壹號莊園」與「森邸」，憑藉獨特的美學場域，尚未開幕也已吸引大量中高端企業提前預約。雲品國際旗下各據點針對早鳥訂單，提供完整一站式宴會解決方案，協助企業打造具備「品牌高度」與「幸福感」的尾牙饗宴。

面對2027年農曆春節大幅提前、尾牙檔期明顯壓縮，雲品表示，將持續強化各據點差異化產品策略，並結合宴會服務與餐飲品質，搶攻企業年終聚餐商機。