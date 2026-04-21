快訊

沈伯洋選北市？游淑慧曝綠小雞2舉動都掛零 恐綠支持者都投不下去

郭智輝罹「隱形癌王」膽管癌 年過50歲最危險、早期徵兆和防治一次看

襪子訂單瘋狂湧入！台南百年布莊驚嚇發問 才知爆單功臣竟是日本巨星

聽新聞
0:00 / 0:00

台股頻創新高！企業尾牙預算增15% 科技業砸重金卡位、提早半年訂席

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
具備大場地優勢的「頤品大飯店新莊」尾牙接單表現最為亮眼，全館最高可容納600桌、單一廳房可納200桌，場地挑高10米，搭配全亞洲最大360度LED環場式螢幕，成為中大型企業首選。雲品提供
具備大場地優勢的「頤品大飯店新莊」尾牙接單表現最為亮眼，全館最高可容納600桌、單一廳房可納200桌，場地挑高10米，搭配全亞洲最大360度LED環場式螢幕，成為中大型企業首選。雲品提供

2027年農曆春節提前至2月5日除夕，壓縮尾牙檔期僅剩數周，市場提前爆發「卡位戰」，加上今年以來台股頻創新高、企業獲利與信心轉強，帶動尾牙預算與訂席意願同步升溫。雲品（2748）觀察，今年企業下訂明顯提前，過往多在7、8月啟動的詢價潮，已自3月起湧現，目前接單已突破100場，顯示企業「提前布局」成為今年尾牙市場主旋律。

雲品國際總經理丁原偉表示，這波提早半年的尾牙早鳥潮，由台北指標性飯店君品酒店、維多麗亞酒店、茹曦酒店、頤品大飯店開始，迅速擴散至桃園、台中、台南等都會區。目前已下訂的客戶規模自25桌至180桌不等，產業別以獲利穩健的「科技業」與「精密工業」為訂席大宗，反映出高產值產業在穩定成長之際，欲透過高品質的年終盛會犒賞員工。

雲品進一步分析，尾牙已非單純聚餐，而是企業在人才競爭市場中「留才」與「品牌高度」的展現。今年許多企業尾牙預算不減反增，在預算上較往年提升5%至15%，以豐富的尾牙活動結合精緻餐點、震撼視聽聲光效果及眾所期待的抽獎環節，提升團隊向心力。具備大場地優勢的「頤品大飯店新莊」表現最為亮眼，全館最高可容納600桌、單一廳房可納200桌，場地挑高10米，搭配全亞洲最大360度LED環場式螢幕，成為中大型企業首選。

此外，雲品旗下具備精緻社交與高端場域特色的據點也接單暢旺，包括台北君品酒店、茹曦酒店、維多麗亞酒店，以及桃園皇家薇庭、台中蘭克斯特和台南亞果薈，都開始陸續接單。而雲品最新委託經營的台中「芳庭路壹號莊園」與「森邸」，憑藉獨特的美學場域，尚未開幕也已吸引大量中高端企業提前預約。雲品國際旗下各據點針對早鳥訂單，提供完整一站式宴會解決方案，協助企業打造具備「品牌高度」與「幸福感」的尾牙饗宴。

面對2027年農曆春節大幅提前、尾牙檔期明顯壓縮，雲品表示，將持續強化各據點差異化產品策略，並結合宴會服務與餐飲品質，搶攻企業年終聚餐商機。

北北桃地區的企業尾牙開賣時間提早，桃園皇家薇庭的尾牙銷售業務已正式開打。雲品提供
北北桃地區的企業尾牙開賣時間提早，桃園皇家薇庭的尾牙銷售業務已正式開打。雲品提供

台北 桃園 雲品

延伸閱讀

台積電（2330）法說行情發威！台股收復失土創新高…00894抱緊AI高價股同創天價

護國神山法說行情助攻台股創高 這檔科技市值型ETF盤中漲3.5%同創高

摩根00401A掛牌四天飆破11元！「四大科技板塊」續強

台股衝破3萬7！AI 資金回流 這四檔台股 ETF 戰績逾50%

相關新聞

中工、寶佳大和解？ 市場人士研判「未必休兵」

中華工程經營權之爭戲劇性轉折，中工與市場派寶佳集團代表昨舉行記者會，宣布雙方達成和解，結束對立局面，未來以公司與股東利益為優先，回歸經營本業。

建商不撐了！全台新案房價「跌回兩年前」、高雄降最大

根據591新建案統計，預售房市明顯鬆動，首季全台平均開價與成交單價分別下修至57.9萬與53.8萬元，不只雙雙回到兩年前水準，更較上季修正近1成。其中，高雄首季建案平均開價較去年同期下跌兩成，全台最多。

永續行動真的帶來改變了嗎？用「社會影響力」找回企業的決策本質

企業在永續行動中面臨的重要問題是，投入資源是否真正帶來社會與環境改變。專家指出，需重視影響力評估，聚焦於利害關係人的實質成果，以修正策略、提升影響。

萬海上調亞洲、北美線運價

萬海近日對物流業宣布近洋線再調價，亞洲線運價5月1日起每20呎櫃運價再漲100美元、每40呎櫃運價再漲200美元；本周遠東到北美線價每40呎櫃再漲200～300美元。國內的物流業者分析，5月市場貨量全面回升，市場供給會轉吃緊，全球各家知名的海運業者會陸續宣布調漲遠東-北美線。

綠色行動力論壇23日登場／永豐銀董座曹為實：綠色金融 活絡綠能

永豐銀行董事長曹為實表示，隨國際情勢劇烈變動及AI（人工智慧）產業快速發展，處於「國力＝電力×算力」的時代，積極布局綠色能源與數位基礎建設，成為推動產業永續的關鍵動力。

中工經營權之戰 兩派唱和 寶佳鄭斯聰：未來將交由專業經理人管理

中工經營權之戰大和解，昨（20）日公司派、市場派首度同台，寶佳集團旗下堡新投資代表人鄭斯聰表示，未來中工不是「一個人的武林」，股東會全面改選後，將交由專業經理人管理；威京集團代表人沈慶光更以「長江萬里必定入海」，道出中工進入和平共治的全新篇章。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。