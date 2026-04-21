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前兩月預售交易量寫六年同期新低 「賣方等買盤，買方等降價」

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

信義房屋（9940）統計今年前兩月全台預售揭露5,466件，年減28%，創六年同期低點；隨買盤緩步回籠，市場聚焦：量能是否即將先蹲後跳。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年成屋市場一直到央行理監事會議後，才感受到買盤回籠，相較過往年後買盤就快速回籠，今年人氣回流速度略顯緩慢，不過央行第二套房貸微放寬，加上股市表現亮眼，房市人氣緩步回升，但一手市場仍是房市領頭羊，今年329檔期市場反應有限，倘若預售市場持續維持低量，市場難脫盤整格局。

統計顯示，北市今年前兩月預售揭露604件，年減幅度優於大盤的28%，表現相對穩定，新北市預售揭露量前兩月1,299件，是六都唯一還能銷售千件的都會區，年減幅度達16%，桃園市前兩月986件年減3成，台中市752件年減21%，而2024年景氣正暢旺時，台中前兩月揭露超過4千件，高雄市同樣也是明顯收斂，前兩月揭露剩387件，年減幅度也達5成。

曾敬德表示，預售市場進入個案表現階段，股市大漲後也有些預售新案表現穩定，甚至億元市場也見到人氣。

不過曾敬德強調，中南部的房價飆漲區域，市場仍在盤整，部分市場派的開發商在價格調整速度快，新推案願意回到市場行情銷售，但仍有部分外圍區域建案還在等人氣回籠，整體預售市場呈現「開發商等買盤回來，買方等建商降價」的拉扯格局。

高雄市 北市 房市

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