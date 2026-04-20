王明鉅赴政大社科院 分享行政管理經驗與智慧

國立政治大學社會科學院行政管理碩士學程於18日邀請桃園市副市長王明鉅蒞臨分享多年行政經驗。王明鉅因緣際會於2008年接任臺大醫院企劃室主任開始，一路以來的行政管理與決策思維。

在這場名為「前方的路、我為你開」的講座中，王明鉅細數歷經之臺大醫院大火整建工程、導入國際醫院評鑑、試管系統管理、國有土地認購、以病人為中心的臺大院區空間重整規劃、竹東分院改造，累積出十數年行政管理的經驗與功夫。最後，王明鉅以自己任職於桃園市政府為例，每日在預算與用人、市府與議會中，致力於經營與管理衛生、社會、婦幼、地政、都發等業務，自許自己也正在「桃園市政大學」研修各項技能。

社科院行政管理碩士學程副執行長甯方璽在演講後反饋，王明鉅的行政與募款經驗，對於同樣身兼行政職務的自己，是非常寶貴的經驗分享。同為邀請單位的政大社科院永續規劃與設計中心孫振義主任指出，王明鉅的演講有行政經驗、有管理智慧，從行政、管理、經營到國策（健保與高齡化），感覺到滿滿的熱情，這對社科院行政管理碩士學程的學生而言，是最大的鼓勵。

桃園市副市長王明鉅出席政大社科院行政管理碩士學程演講。政大社科院永續規劃與設計研究中心／提供