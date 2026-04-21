中工、寶佳大和解？ 市場人士研判「未必休兵」

中華工程經營權之爭戲劇性轉折，中工與市場派寶佳集團代表昨舉行記者會，宣布雙方達成和解，結束對立局面，未來以公司與股東利益為優先，回歸經營本業。

據悉，威京集團主席沈慶京委由胞弟沈慶光上周與寶佳機構副董事長林家宏會面，雙方溝通順利，外界甚至傳出董事會七席中，可能由寶佳陣營掌握四席、威京三席。不過，對於董事席次，昨天出席的寶佳集團旗下堡新投資董事長鄭斯聰表示，未來將依「公司法及股東會程序」充分討論，有信心組成最優秀董事會，並未針對席次分配的內容提出答案。

市場人士解讀，雖然和解的第一步踏出去，但不一定代表雙方就此休兵，「打打談談很正常」，即便法律戰會暫告段落，但委託書的徵求則是另一個戰場。

記者會現場氣氛微妙。面對董事席次、經營主導權及員工去留等關鍵問題時，中工董事長周志明多次將發言權交由鄭斯聰回應；鄭則強調，未來將由專業經理人團隊經營，「不會是一個人的武林」，並承諾透過策略投資與效率提升，帶動員工加薪與股東回報 。威京集團代表沈慶光則以「長江萬里必定入海、黃河九曲終須一直」形容雙方已將過去紛爭「翻篇」。

市場人士分析，距離五月廿一日的中工股東會還有一個月，雙方經過先前的法律戰後，「也都失血不少」，此次和談具有穩定局勢的作用；不過，上周雙方高層會面，可能僅就大方向達成一致，對於具體董事名單、未來共治的方式仍有待雙方後續溝通。

沈慶光指出，一個家庭的組合免不了會有不盡相同的意見，但雙方也有默契，遇事會友好協商。鄭斯聰也說，中工未來營運仍須仰賴既有優秀團隊，將以穩定經營為首要目標。