綠色行動力論壇23日登場／永豐銀董座曹為實：綠色金融 活絡綠能

永豐銀行董事長曹為實表示，隨國際情勢劇烈變動及AI（人工智慧）產業快速發展，處於「國力＝電力×算力」的時代，積極布局綠色能源與數位基礎建設，成為推動產業永續的關鍵動力。

經濟日報與永豐銀行共同主辦「2026綠色行動力論壇—智慧綠能新紀元」，將於本周四（23日）登場，曹為實將發表專題演講，主題為「綠色金融活絡綠色能源」。永豐銀行表示，期望透過論壇方式邀集政府與產業代表共同探討能源轉型政策方向及智慧儲能等應用，及金融業扮演的關鍵角色。

曹為實將於演講中剖析金融業在淨零轉型與AI浪潮中，協助企業建構能源韌性的前瞻布局。曹為實表示，旗下透過綠能融資、綠電交易平台、儲能融資、淨零解決方案等多元化金融服務推動企業轉型，包括表後儲能、智慧電網、虛擬電廠到強化供應鏈等，全面活絡綠色能源市場。

隨著政府持續強化電網韌性，永豐銀行除運用金融力量提供支持外，更透過創新架構，協助企業在電價波動與低碳轉型雙重挑戰下，建構淨零、低碳的能源系統。

永豐銀行截至去年底，旗下太陽光電廠融資餘額為全台第一，亦攜手37家售電業者促進綠電交易自由化，年轉供約8億度、等同980座大安森林公園減碳效果，同時主辦永續指標連結聯貸案。

經濟日報與永豐銀行連續第五年共同主辦綠色行動力論壇。本次論壇將由國家發展委員會副主委高仙桂致詞，闡述最新政策方向，包括政府全力推動二次能源轉型，將以「AI賦能」與「綠色金融」為兩大支柱全力發展多元綠能，以提高能源自主性。同時，推動深度節能、科技賦能，以及強韌電網，以強化能源韌性。

緊接著將進行三場專題演講，除了曹為實，包括經濟部常務次長賴建信、台塑新智能總經理劉慧啓也將進行專題演講。最後壓軸的主題座談，由台灣電力副總經理吳進忠、東元電機總經理高飛鳶以及永豐銀行協理蔡逸賢進行跨界對談，探討企業如何在創能、儲能、節能及韌性電網等面向前瞻布局。