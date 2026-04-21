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統一超強化複合店型布局

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

7-ELEVEN持續拓展複合式超商版圖，搶攻新興重劃區商機。統一超（2912）昨（20）日宣布，在桃園青埔特區開出全台第八間「Fresh」店型「Fresh青塘門市」，首度導入DAISO大創複合專區，鎖定高鐵、機捷雙軌帶動的人口與消費成長動能，強化生鮮與複合業態布局。

目前全台Fresh店型共八家，據點分布於高雄一家、台南四家、新北市八里一家及桃園二家。統一超表示，Fresh店型自2024年啟動以來，主打結合超商與超市的複合經營，聚焦住宅商圈與新興重劃區，相關業績維持雙位數成長、客單價呈現倍增。此次進駐青埔生活圈，看準區域具備高端住宅與商業機能，門市以「高端食材」與「日常生鮮」為核心，導入逾千項商品，其中冷藏、冷凍生鮮品項達125種，並強化小包裝設計，鎖定單身與小家庭客群。

桃園 高雄 大創

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