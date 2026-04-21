統一超強化複合店型布局

萬海近日對物流業宣布近洋線再調價，亞洲線運價5月1日起每20呎櫃運價再漲100美元、每40呎櫃運價再漲200美元；本周遠東到北美線價每40呎櫃再漲200～300美元。國內的物流業者分析，5月市場貨量全面回升，市場供給會轉吃緊，全球各家知名的海運業者會陸續宣布調漲遠東-北美線。

2026-04-21 01:43