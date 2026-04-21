中工檯面下攻防戰…沒完

中工（2515）5月21日將舉行股東會，但會前一個月中工公司派、市場派檯面大和解，值得注意的是，雙方法律訴訟、徵求委託書持續進行，顯見檯面下攻防戰持續。

中工公司派、市場派大和解，中工大股東威京集團和市場派寶佳集團合作共治，但對於先前互告的法律訴訟是否撤告，寶佳集團指出，「背信罪是公訴罪、非告訴乃論」，不是「想撤告就可以撤回」。

另外，目前徵求委託書是否停下腳步，寶佳集團指出，與委託書通路商簽下的合約，也在一年前就已完成，「合約總是要執行」，因此「該有的動作（徵求委託書），還是要有，但這並不影響雙方共治合作」。

中工表示，對已提起的控告會撤回，至於委託書部分，「若徵求人收到委託書，中工會雙方統一配票」。

值得注意的是，今年董事會席次降至七席，若有重大議案要通過，必須獲得三分之二董事同意，因此「七人共治名單」將是重中之重，考驗著寶佳、威京集團的「共治默契」。