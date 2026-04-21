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統一超：AI時代今年起三策略齊發 拚營運成長

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
統一董事長羅智先。聯合報系資料照
統一董事長羅智先。聯合報系資料照

統一超（2912）致股東報告書出爐，董事長羅智先揭示「統一超發展大藍圖」，全面朝向「會員經濟、體驗店型、全球展店」，今年起三大策略齊發，擴充AI時代下零售量能。

統一超將於5月20日召開股東會，董事長羅智先在最新出爐的致股東報告書中指出，集團以生活品牌為核心，持續打造貼近消費者的生活服務平台。

在OPENPOINT會員突破1,900萬人帶動下，統一超的會員經濟規模持續擴大，並同步推進門市體驗升級與海內外展店布局，截至2025年底總店數達13,891店，會員、體驗與展店成為支撐營運成長的三大動能。

台灣7-ELEVEN持續透過零售實驗推動型態升級，2025年首度推出「OPEN!FUNLAND」，打造遊憩型消費空間，並開出「!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶Bar」首間街邊型旗艦店，深化茶飲布局。

商品面上，現調飲品成為帶動門市成長的重要引擎，CITY PRIMA門市已突破7,000店，並串聯「CITY TEA現萃茶」與「不可思議茶BAR」雙品牌，在設備、風味與展店策略帶動下，2025年業績成長近三成，現做茶飲據點已遍布全台超過3,500處商圈。

在數位發展與會員經營方面，統一超透過「uniopen PRIMA會員訂閱制」強化差異化經營，並推出「中國信託uniopen聯名卡」，整合OPENPOINT點數生態圈，擴大會員在多元生活場景的應用，帶動會員數突破1,900萬人，線上線下全通路策略持續發揮綜效。

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