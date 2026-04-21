中工經營權之戰 兩派唱和 寶佳鄭斯聰：未來將交由專業經理人管理

中工（2515）經營權之戰大和解，昨（20）日公司派、市場派首度同台，寶佳集團旗下堡新投資代表人鄭斯聰表示，未來中工不是「一個人的武林」，股東會全面改選後，將交由專業經理人管理；威京集團代表人沈慶光更以「長江萬里必定入海」，道出中工進入和平共治的全新篇章。

據了解，今年中工七席董事會改選，寶佳集團將掌握四席、威京集團為首的公司派將取得三席，中工主導權由寶佳拿下。據公開資料顯示，截至今年3月19日，寶佳集團透過旗下堡新投資為首的15家投資公司和自然人，掌握中工持股約22%，加上徵求委託書，初估整體可掌握持股至少40%。中工大股東威京集團加上委託書，初估持股超過二成。

中工公司派、市場派合作共治，惟兩邊共提名19人董事，最終「七人共治名單」如何整合，鄭斯聰僅表示，目前距離股東會還有一段時間，董事會組成需遵守公司法的規定，雙方將充分討論程序，有信心組成最優董事會，落實公司治理，齊心為公司努力，創造公司、股東、員工最好的福利。

至於先前市場派攻擊中工公司治理不佳問題，沈慶光指出，先前兩軍交戰加上雙方又不理解彼此的情況下，「難免使用灰色地帶方法」，上周溝通後問題已解，就像談戀愛一樣，過程中有很多酸甜苦辣，但在「讓所有的股東未來有更好的EPS（每股純益），以及照顧中工股東、員工，加上與寶佳合作後，絕對是發揮專業的邊際效益」，還有「友好協商、尊重經營團隊」等三點考量下，最終「長江萬里必定入海，黃河九曲終向東流」，過去攻守已全部翻篇，雙方將化苦果為喜果。

鄭斯聰表示，接下來隨著中工董事會換血後，專業經理人團隊將為公司帶來新氣象，但公司好的營運必須仰賴員工，在紛擾底定後，雙方將為中工的未來打拚，只要是好的員工，經營團隊都會給予適當安排、發揮。

鄭斯聰強調，股東會全面改選後，中工將交由專業的經理人團隊，不會是「一個人的武林」；他重申，企業經營應以公司與股東的利益為最優先。