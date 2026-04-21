萬海上調亞洲、北美線運價

萬海（2615）近日對物流業宣布近洋線再調價，亞洲線運價5月1日起每20呎櫃運價再漲100美元、每40呎櫃運價再漲200美元；本周遠東到北美線價每40呎櫃再漲200～300美元。國內的物流業者分析，5月市場貨量全面回升，市場供給會轉吃緊，全球各家知名的海運業者會陸續宣布調漲遠東-北美線。

萬海調漲近洋線及北美線運價後，法人關注，長榮海運將於24日舉行法說會，屆時對市場展望的看法備受矚目。

萬海現在已經成為全球第十海運公司，中東衝突持續延燒，帶動國際油價波動走升，航運業同時面臨繞道航行、燃油及保險等相關成本攀升，整體營運壓力明顯加重。萬海反應成本陸續調漲各航線運價，其中亞洲區間航線於4月分兩波調漲，現在進行第二波調漲行動。

統計顯示，自2月28日美伊衝突爆發以來，全球貨櫃輪運力已受到約1.5%的影響。受此衝擊，南亞與歐洲港口陸續出現壅塞情況，全球船舶與貨櫃調度難度大幅提升，且塞港效應正逐步擴散至遠東航線。國內物流業者分析，目前貨櫃輪市場供需轉趨吃緊，但在貨量尚未明顯放大的情況下，缺船現象的反映相對滯後。

國內的物流業者分析，近年來美中貿易戰愈演愈烈，大陸的生產重鎮角色也受牽動，過去全盛時期，大陸出口北美地區的貨量占比超過五成，推估2025年已經降到三成。