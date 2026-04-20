智慧經營／汽車公會理事長劉錦村利潤共享 鞏固夥伴關係

在長期制度缺口下，台灣車商於試車與車輛移動過程中，始終處於法律灰色地帶，不僅影響產業運作效率，也潛藏交通風險。汽車商業同業公會全國聯合會理事長劉錦村以制度缺口分析結合國際案例比較，具體說明台灣現行法規與實務需求的落差。

退出汽車零售 轉型批發

在民國112年11月，「第二類試車牌」制度正式上路，改善了長期困擾業界的合規問題。如今汽車業界因為美製車進口關稅遲遲未落實，影響買氣，劉錦村認為建立信任關係是最有效的突破策略。

劉錦村的汽車銷售事業最早是從父親的一個據點，擴展到全台11個銷售點。同時在美國設立公司，再將汽車銷往中國大陸市場，並在大陸成立汽車銷售公司。最終形成橫跨台灣、美國與中國的汽車銷售網絡。這樣的跨國布局，讓他的公司建立起完整的汽車供應鏈，從車源取得、運輸到銷售，形成一條龍服務模式。

在競爭激烈的市場中，他也採取另一種策略——與同業分享利潤。讓部分利潤給合作車商賺，大家才能長期合作。後來，他更做出一個重大決定：關閉各地門市據點，退出零售市場，轉型專注於B2B汽車批發。

這樣的策略避免與下游車商競爭，反而讓合作夥伴更加穩固。

推動合規制度 健全產業

劉錦村說自己並非制度型企業家，他的公司長期依靠價格優勢、品質穩定與個人品牌建立市場地位。做生意不只是賣產品，更重要的是建立長期信任，這個理念，成為他往後30多年經營事業的核心。

在投入汽車公會之後，爭取到民國112年11月正式上路「第二類試車牌」制度，新制開放車商得以合法進行全台試車，並可行駛高速公路，徹底改善長期困擾業界的合規問題，預估直接受惠車商近萬家，對整體汽車流通體系帶來關鍵性突破。

劉錦村同步推動多項配套措施，包括將強制險投保期間調整為以月計算，大幅降低業者約八成五的保險成本；延長停駛車輛免驗期限至三個月，提高車輛調度彈性；促成大貨車可過戶登記於車商名下，進一步優化交易與管理機制。

他也積極參與「檸檬車法」相關制度建構，以及海關與車輛檢測制度的改革討論，持續為產業健全發展發聲。

目前，劉錦村正與經濟部產業發展署合作，規劃推動車輛鑑定與鑑價專業課程，期望建立更完善的專業認證體系，提升市場透明度與消費者信任，為台灣汽車產業邁向制度化與專業化奠定更穩固基礎。