從寓言學管理／狗猛酒酸 找出癥結

話說，宋國賣酒者，為招引生意，將店打掃乾淨，將器皿收拾清爽，並高掛「天下第一酒」。然而，卻因為乏人問津，酒常賣不出去而擱酸了。他百思不得其解，直到鄰人點醒他：「你的狗太兇了。顧客才剛走近店門，就被咬得落荒而逃。再好的酒，也沒人敢進門。」

──《韓詩外傳》

「狗猛酒酸」點出，問題的根源，不在酒，而在狗。這隻「猛狗」，成了讓好酒變酸、讓好店倒閉的關鍵障礙。

若將此故事放進績效管理的脈絡，意謂著：績效不佳，不是因為策略錯誤或產品不好，而是執行「行為」出了差錯。

績效，從來不只是「結果」的好壞，而是「行為」與「結果」的綜合產出。所以，組織通常不只設定結果目標，也強調行為目標。

若管理者只看結果、不看行為，績效管理就容易變成「唯結果論」。短期或許有效，但長期卻讓結果「變酸」，甚至使團隊文化「變味」。

故事中，「狗」象徵的正是被忽略的「行為指標」。可能是粗暴的溝通、部門的本位主義、內耗的會議文化、對顧客冷漠的應對。這些「看似小事」的行為，會一點一滴侵蝕對組織的信任，最終讓再好的產品與策略都難奏效。

換句話說，結果不佳的「酒酸」，源自行為失衡的「狗猛」根因。

許多企業在考核時，只關注結果目標──業績達成率、成本控制率等，卻忽略過程中是否有不當行為。例如，為達業績而跨區銷售、為搶訂單而誤導顧客、為求勝出而不共享資訊等。這些惡狗式行為，短期看似提高了成果，長期卻讓信譽受損、人才流失。

而真正的警訊，不僅是結果目標的下降，而是行為偏差的累積，形成不重視顧客回饋、不檢討過程錯誤、忽略團隊協作等惡質文化，導致沈痾難解。

試想，一隻惡狗，能將一個好酒店搞得門可羅雀，客不敢入。因此，切莫因惡小而為之、縱之，不可小看一兩件惡行的影響。

為避免狗猛酒酸，多數組織不僅訂結果目標，也會設定行為目標，因為兩者相輔相成：

˙壞行為導致壞結果：惡狗行為，造成銷量下跌，酒質變酸。

˙壞結果養出壞行為：沒有成果支撐，資源變少，內鬥與推責成風。

˙好行為導致好結果：外部顧客感受良好，願當回頭客。

˙好結果強化好行為：好結果推升獎酬力度，以制度引導行為。

因此，主管的角色，不只是評分者，更是行為教練。在設定績效目標時，除了「結果要達到什麼」，更要設定「以何種行為達成」。例如，除了提升客戶滿意度10%，還要明確行為描述：對投訴24小時內回應、跨部門問題一次解決率等。如此，才能避免「狗猛酒酸」的結局。

現代組織中，總有先知卓見者，提出顛覆市場的策略，或是創意鬼才，研發出艷驚四座的商品，這些，都是好酒。但常見的問題之一，是結果不如預期，卻說不出為什麼。

從績效管理的角度，這樣的好酒，可能就是被「猛狗」耽誤了。那隻猛狗，可能是組織中的冷漠、傲慢、官僚等行為，讓好酒變酸酒。

因此，績效管理不是只看成果，還重視過程及行為，因為它是未來成果好壞的土壤。

懂得設定行為目標、引導文化方向，才能讓好酒不再變酸。畢竟，酒酸不是因為酒不好，而是我們忽略了看門的狗。