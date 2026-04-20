商業興觀點／農漁產品外銷 多元布局強化韌性

2026年4月「鄭習會」落幕後，北京隨即拋出十項惠台政策，在兩岸經貿圈掀起一波討論。政策內容涵蓋觀光、能源基礎設施及農漁產品解禁等面向。儘管細部品項尚待釐清，但對曾於2021年遭遇突發禁令衝擊的台灣農業體系而言，這不僅是市場機會，更是一場關於風險控管與經貿韌性的現實考驗。

財團法人商業發展研究院（以下簡稱商研院）長期深耕農產研究與拓銷實務。近年透過產地走訪與業界交流，明顯感受到農民在面對外部政策波動時承受的不安與壓力。

對農產外銷而言，成功不僅在於「賣得出去」，更在於能否建立抗壓能力，並精準對接多元市場需求。

回顧2020年以前，在地理鄰近與政策紅利的帶動下，台灣農漁產品高度集中於中國市場。例如，鳳梨出口中國占比高達總出口的91.3%。然而，自2021年起，北京以檢疫為由，陸續暫停鳳梨、釋迦與石斑魚進口，使過度依賴單一市場的風險瞬間浮現。隨後農業部緊急啟動因應措施，台灣農產也由此展開一段艱辛卻必要的轉骨歷程。

以鳳梨為例，銷往日本的數量自2020年的2,160公噸，在短短五年間成長數倍，至2025年已突破1.6萬公噸，日本亦取代中國成為最大出口市場。

這顯示，當政治干擾降低時，透過市場機制與品質管理的優化，台灣農產品更具國際競爭力。

然而，面對此次政策利多，國內整體態度仍趨於審慎。主因在於中國市場的不確定性，以及非關稅貿易障礙所帶來的潛在風險，仍是難以忽視的結構性問題。

商研院認為，台灣農產不應因短期政策誘因而放緩全球布局。若要建立真正的經貿韌性，應持續深化與日本、新加坡等遵循科學標準與國際規範的CPTPP成員國合作。透過與高標準市場接軌，不僅有助於提升產品競爭力，也能有效分散單一市場波動所帶來的衝擊。

此外，建立產地與外銷市場之間的長期信任同樣關鍵。

實地訪談顯示，馬來西亞等市場對台灣石斑魚確有穩定需求，關鍵在於能否符合其進口規範。唯有與國際標準接軌，建立可預期性的長期銷售管道，農漁民才有誘因持續投入養殖技術升級以及加工產品研發。

值得關注的是，當前中國市場的含金量或已不若以往。隨著房地產市場低迷、青年失業率攀升，以及整體經濟成長趨緩，中國內需消費出現結構性轉變。消費者日益重視性價比，使得以高單價為主的台灣水果及餐飲用活魚，可能面臨更激烈的價格競爭與進口替代壓力。

在此背景下，台灣農漁業者須在短期收益與長期韌性之間審慎權衡。當前看似可及的市場機會，固然誘人，但若因而過度回流單一市場，忽略風險分散，恐將使多年來辛苦建立的多元國際布局付諸流水。