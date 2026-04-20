發現薇趨勢／AI讓夢想都有實現的機會

最近中國用人工智慧生成的《霍去病》短片掀起不少討論。畫面裡，黃沙、戰馬、盔甲與人物神情都做得相當完整。許多人因此感到興奮，覺得這代表影視製作正在快速平民化，過去只有大團隊、大預算才撐得起來的場面，如今也許只要幾台電腦與幾組指令，就能在短時間內完成。

但這類作品真正值得討論的，恐怕不是它省了多少錢，而是它把想像力帶到了哪裡。若AI能跨越場景限制、壓低製作門檻，甚至把腦中的奇想直接轉成畫面，最後卻只拿來省搭景成本、縮短拍攝天數，或減少真人演員的使用，那它的價值其實被用得太淺。

當工具都已經可以突破現實限制，端出來的卻還是《霍去病》這種過於熟悉的老路線。英雄、戰場、黃沙、史詩感，這些元素固然有效，卻也最安全。不是歷史人物不能拍，而是當工具已大幅放寬想像成本，選題卻沒有同步升級。

AI明明可以幫創作者打開新的世界，最後卻只是回頭複製一條大家早已看過、也早已能想像的敘事軌道。工具往前走了，題材卻還停在最保守的位置上。

這種落差，其實也正是國外影視圈近兩年不斷在討論的問題。好萊塢製片人泰勒派瑞在看完OpenAI展示Sora製作的影片後，甚至一度暫停原本規模達8億美元的片場擴建計畫，因為他意識到，未來競爭力未必只取決於片場大小，而是創作者能不能運用AI完成過去難以落地的敘事。

近年國外影視圈談生成式影像，焦點其實也不只放在成本。路透今年報導，一所主打AI影像敘事的線上學校已吸引來自170個國家的上萬名學生，原因不只是效率，而是更多創作者開始意識到，這項技術能讓原本沒有資源的人，第一次把腦中的畫面做出來。

美聯社則在報導Runway AI Film Festival 時提到，影展投稿量已從2023年的約300件增加到2025年達約6,000件，這顯示市場正在期待的，不只是更便宜的片場替代品，而是新的影像實驗。

這也是AI影像最迷人的地方。它真正有價值的不是用小成本拍出一支「看起來像大製作」的影片，而是用同樣的小成本，拍出連大製作都未必想得出來、做得到的內容。

可能是失重世界中的一場心理辯論，或把集體潛意識化成可被觀看的夢境，或是像動畫片腦筋急轉彎那樣將情緒角色化的實現，從台灣時常瘋傳的梗圖跟那句「高手在民間」，相信創意滿滿的台灣，若能認知到「AI的重點不再快速、低成本的重現，而是讓每個人都有實現夢想的機會」，鐵定能出現令人驚艷的作品。

對影視從業者來說，那些原本會因技術與資源受限而被刪掉的畫面，如今則有機會被重新放回創作桌上。

AI影像接下來大概會走向兩條路：一條追求效率，成為大量內容生產的基礎設施；另一條，則是把技術當成新的感官工具，去開發過去沒有的視覺經驗、敘事節奏與觀看方式。

真正值得期待的，顯然是後者。

生成式AI在2026年的此刻，欠缺的不再是更便宜的複製能力，而是更大膽的選題、更陌生的畫面、更敢作夢的初心者，以及更不願意走老路的創作者。