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麗寶新布局 福容台北一館8月封館、圓山館年底接棒
麗寶集團旗下福容大飯店台北一館宣布，深耕台北市場20年，今年9月租約期滿，餐飲服務預計於7月1日起暫停供應，最後住宿服務日則為7月31日，並於8月1日起正式封館。
麗寶集團今天向中央社記者表示，福容大飯店圓山台北旗艦店預計在今年底試營運，將接棒台北一館，延續台北市場布局。
福容大飯店台北一館原本在2021年9月要劃下句點，因收到不少客人慰留，加上政府提出振興方案，地主台糖決定續租5年至今年9月。
麗寶集團表示，將接棒台北一館的福容大飯店圓山台北旗艦店，位置在捷運圓山站西側，為麗寶集團投資的複合式開發案，預計今年年底試營運。
福容大飯店有三大體系，包括福容大飯店全台有12家，以及2023年成立、定位為輕旅行型態的福容徠旅，共6家；以及福容大飯店首度攜手洲際酒店IHG集團所推出的嘉義福容voco酒店，總計共有19家。
福容大飯店表示，福容台北一館自即日起推出「會員感恩回饋抽獎」與「餐飲感謝季」系列活動；福容台北一館表示，已購買福容住宿券、餐券者皆不受本次營運調整影響，可持續於全台福容連鎖據點正常使用，確保顧客權益無虞。
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