皇翔斥資34.57億元 向關係人買新北市土城逾3,000坪土地

皇翔（2545）20日召開重訊記者會，董事會決議，擬向關係人皇銘建設、慶隆開發及廖羚君，購置新北市土城區頂福段1地號等五筆、沛陂段754-20號之土地，土地面積約3,359.54坪，購置金額約34.57億元。皇翔表示，考量未來營運，並考慮興建不動產，可增加未來營業額因此購置土地。

專家認為，土城頂福段與沛陂段一帶具備「產業、交通與都更」三大優勢，近年在政府推動工業區轉型與都市更新下，正由傳統製造聚落轉型為科技廠辦重鎮，加上鄰近捷運板南線頂埔站、未來三鶯線交會，以及國道3號交通便利，區位條件成熟，隨著AI與半導體供應鏈擴張，企業對廠辦與產業用地需求大幅提升，使該區成為建商布局的重點熱區。

完工量方面，皇翔去年底有總銷28億元的土城頂埔「皇翔泱美」交屋，今年預計有「敦北南京」、「新莊文德段」取得使照，明年預計有總銷28億元「柏悅」、總銷48億元「ASTER ONE」取得使照，兩案銷售率約在六到七成。

至於成屋上，皇翔表示，目前有台北中正區「博美館」、信義區「御琚」、「桂冠」與「皇翔玉璽」店面以及「幸薈」，合計成屋可售金額約148.75億元。

此外，皇翔近年積極布局都更、公辦都更等領域，目前在手公辦都更案包括保二總隊、永和大陳3、4及板橋介壽段等案均在推進中。

展望未來，皇翔表示，在房市政策趨嚴與市場盤整之際，公司將持續以穩健推案與多元產品策略因應市場變化，並透過都更與捷運聯開案深化布局，長期營運仍具成長動能。