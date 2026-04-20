百年大同落實ESG永續治理 連四年響應地球日

百年企業大同（2371）積極落實ESG永續治理，響應「422世界地球日」，於18、19日連兩天由總經理張松鑌領軍，前往宜蘭壯圍海灘舉辦年度公益淨灘活動。

大同指出，今年是公司連續第4年發起淨灘，主題定為「大展綠實力，同心護地球」，兩天活動共計吸引超過900位員工及眷屬參與，首日清出1026公斤、次日1254公斤，累計清出高達2280公斤的海洋廢棄物，展現深耕環境保護的實績。

大同此次淨灘活動不僅止於廢棄物清理，更首度納入「生物多樣性」保育計畫，重點聚焦於列為保育類的候鳥「小燕鷗」。大同表示，由於每年小燕鷗會從澳洲遷徙至台灣繁殖，公司在活動前即對員工進行生態教育，並在現場設置警示標示與固定巡查機制。

大同公司關係企業工會理事長王祥兆強調，在守護海岸線的同時，更致力於維護自然棲地完整，透過專業引導落實「不干擾、不接近」原則，確保小燕鷗繁殖不受人為影響。

現場參與的大同人則表示，身體力行參加淨灘深感意義，並從中獲得為環境盡心力的成就感。活動現場可見近50名員工眷屬小朋友加入行動，環境教育紮根意味濃厚。

連續4年參與的大同公司三峽廠工會副理事長陳建宏指出，大同身為指標性企業，希望透過實際參與帶動同仁思考環保重要性，讓環保從辦公室的「理念」轉化為淨灘的「行動」，藉由撿拾廢棄漁網與瓶罐，達成環境教育向下紮根的目的。

大同近年除深耕電力基礎建設與綠能產業，推動核心事業的低碳轉型外，亦同步將環境保育內化為組織文化。大同強調，透過持續性的淨灘與生態保育行動，全方位實踐企業公民責任，公司將持續站在ESG發展前線，為地球環境與後代子孫未來貢獻影響力。