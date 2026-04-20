快訊

專訪／軍購怎麼花？黃國昌：台灣寧買50萬美元故障款 不買5萬好無人機

治安惡化、歧視移民、生活成本高 大陸年輕人不做「美國夢」了

高雄綠營權力交棒？黃捷登記角逐市黨部主委 陳其邁布局浮上檯面

聽新聞
0:00 / 0:00

百年大同落實ESG永續治理 連四年響應地球日

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
大同淨灘現場展開巨幅紅旗，其上標示大同公司及職工福利委員會等聯手單位名稱，強調凝聚團隊同心守護地球的決心。公司提供
大同淨灘現場展開巨幅紅旗，其上標示大同公司及職工福利委員會等聯手單位名稱，強調凝聚團隊同心守護地球的決心。公司提供

百年企業大同（2371）積極落實ESG永續治理，響應「422世界地球日」，於18、19日連兩天由總經理張松鑌領軍，前往宜蘭壯圍海灘舉辦年度公益淨灘活動。

大同指出，今年是公司連續第4年發起淨灘，主題定為「大展綠實力，同心護地球」，兩天活動共計吸引超過900位員工及眷屬參與，首日清出1026公斤、次日1254公斤，累計清出高達2280公斤的海洋廢棄物，展現深耕環境保護的實績。

大同此次淨灘活動不僅止於廢棄物清理，更首度納入「生物多樣性」保育計畫，重點聚焦於列為保育類的候鳥「小燕鷗」。大同表示，由於每年小燕鷗會從澳洲遷徙至台灣繁殖，公司在活動前即對員工進行生態教育，並在現場設置警示標示與固定巡查機制。

大同公司關係企業工會理事長王祥兆強調，在守護海岸線的同時，更致力於維護自然棲地完整，透過專業引導落實「不干擾、不接近」原則，確保小燕鷗繁殖不受人為影響。

現場參與的大同人則表示，身體力行參加淨灘深感意義，並從中獲得為環境盡心力的成就感。活動現場可見近50名員工眷屬小朋友加入行動，環境教育紮根意味濃厚。

連續4年參與的大同公司三峽廠工會副理事長陳建宏指出，大同身為指標性企業，希望透過實際參與帶動同仁思考環保重要性，讓環保從辦公室的「理念」轉化為淨灘的「行動」，藉由撿拾廢棄漁網與瓶罐，達成環境教育向下紮根的目的。

大同近年除深耕電力基礎建設與綠能產業，推動核心事業的低碳轉型外，亦同步將環境保育內化為組織文化。大同強調，透過持續性的淨灘與生態保育行動，全方位實踐企業公民責任，公司將持續站在ESG發展前線，為地球環境與後代子孫未來貢獻影響力。

百年企業大同公司於18、19日舉辦年度公益淨灘，吸引逾900位員工及眷屬響應，合力清理出高達2280公斤海洋廢棄物，展現永續治理及守護海岸線的綠色實力。公司提供
百年企業大同公司於18、19日舉辦年度公益淨灘，吸引逾900位員工及眷屬響應，合力清理出高達2280公斤海洋廢棄物，展現永續治理及守護海岸線的綠色實力。公司提供

大同 廢棄物 ESG

延伸閱讀

群益證「瘋媽祖」深耕在地 金融防詐結合民俗盛事守護信眾財富

星展攜手荒野投入3千萬守護淡水河濕地 拚國際級生態指標

富邦65周年／以「行動」回應改變！富邦在永續時代，用實踐擴大環境影響力

打造北台灣首座國際級濕地 星展投入3000萬守護淡水河

相關新聞

中工經營權之爭…威京、寶佳不爭了共治 沈慶光兩句詩點破和解關鍵

中工（2515）17日拋出與市場派寶佳集團大和解，雙方決議攜手共治，20日包括中工董事長周志明，中工大股東暨威京集團代表人沈慶光，以及寶佳集團旗下堡新投資代表人暨大華建設董事長鄭斯聰三方首度同台舉行聯合記者會，沈慶光更以兩句詩「長江萬里必定入海，黃河九曲終向東流」、道出雙方願意攜手共治關鍵；鄭斯聰更指出，未來中工不會是「一個人的武林」，股東會全面改選後，中工將交由專業的經理人團隊管理。

百年大同落實ESG永續治理 連四年響應地球日

百年企業大同（2371）積極落實ESG永續治理，響應「422世界地球日」，於18、19日連兩天由總經理張松鑌領軍，前往宜蘭壯圍海灘舉辦年度公益淨灘活動。

從奧運舞台到全球供應鏈 興采深化永續材料搶攻國際市場

搶攻國際品牌對低碳與再生材料的需求升溫，興采（4433）實業加速布局「機能＋永續」紡織市場，從循環材料到機能布料全面升級，強化高值化供應鏈定位。

憑直覺工作是壓力根源！專家：制定符合現狀基準、是預防員工崩潰關鍵

減輕員工負擔：畫線不僅對作業環境有益，還能減輕員工的壓力。 基準與標準的設定，也有助於平衡工作量。將生產的物品種類與數量，和作業員工作量平均分配，可以消除資源的不平衡。 這在豐田生產系統內稱為「平準化」，指在一定期間內，平均分配規定的生產數量或種類；同時，也指將工作分散，避免集中在特定作業員身上。這是JIT（Just In Time）的先決條件。

影／中工與寶佳握手大和解 以公司與股東利益為優先

中華工程經營權之爭出現戲劇性轉折，中華工程與寶佳旗下堡新達成和解，針對近期外界高度關注的中華工程董事改選事宜，堡新董事長鄭斯聰、中工董事長周志明及威京集團代表沈慶光今天在威京集團總部舉辦聯合記者會，宣示將攜手合作，結束先前市場派與公司派的對立局面，未來將由專業經理人主導營運，以公司與股東利益為優先，回歸經營本業。

豐興鋼筋平盤、台鋼跌價 鋼筋價格出現分歧

豐興（2015）20日鋼筋新價平盤，台鋼集團所屬易昇、慶欣欣卻每公噸下跌100元，鋼筋價格出現分歧，凸顯部分鋼廠開始小幅回調報價，但主流盤價仍維持高檔水準，顯示市場轉向多空拉鋸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。