國防預算屢創新高 漢翔：全力爭取國防新業務

減輕員工負擔：畫線不僅對作業環境有益，還能減輕員工的壓力。 基準與標準的設定，也有助於平衡工作量。將生產的物品種類與數量，和作業員工作量平均分配，可以消除資源的不平衡。 這在豐田生產系統內稱為「平準化」，指在一定期間內，平均分配規定的生產數量或種類；同時，也指將工作分散，避免集中在特定作業員身上。這是JIT（Just In Time）的先決條件。

2026-04-20 16:18