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國防預算屢創新高 漢翔：全力爭取國防新業務
航太與軍工大廠漢翔今天召開法人說明會，經營團隊表示，近來國防預算屢創新高，漢翔具備研發基礎與充足產能，將配合政府推動的5大信賴產業政策，全力爭取國防新業務。
漢翔副總經理金懷生指出，放眼新興領域，漢翔無人機布局正加速推進。已逐步轉型為自主研發與支援協作並進，除了自家的「無人機反制系統」外，近期更積極與國內廠商合作開發無人機產品，並與多家國外廠商合作拓展國際市場。
漢翔董事長曹進平身兼台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）主席，持續帶領產業爭取國際商機。
在成長動能方面，漢翔表示，2025年斬獲近新台幣250億元訂單，涵蓋軍用業務、民用飛機零組件製造業務，以及台電鳳林案能源工程統包業務等，均為未來3至5年提供穩定營收支撐。
隨著全球航空市場復甦，漢翔承接波音、空巴、龐巴迪等國際大廠訂單顯著增量，去年民用營收達173億元，已創下連續6年成長紀錄。
展望未來，漢翔表示，將持續深耕國防、民用、科技服務3大核心引擎，透過數位轉型提升效率與良率，在變局中強化企業競爭力。
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