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政策倒數+氣候升溫 momo拚家電夏初換機潮

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

家電補助倒數加上氣溫升高，兩大因素加持，momo富邦媒（8454）力拚夏初家電換機商機。momo指出，2026年住宅家電汰舊換新補助進入最終章，名額上限147萬台，錯過這次恐需再等數年。在政策倒數計時驅動下，消費者換機決策明顯提前，包括除濕機單月銷量突破1.5萬台、搜尋熱度攀升至近70萬次；空氣清淨機4月業績單月破億元；冷氣銷量月增56%、銷售金額年增22.5%，三大品項同步呈現雙位數成長。

momo指出，2026年是本階段節能補助政策的最後一年，購買一級能效冷氣並完成舊機回收，可合併申請經濟部汰舊換新補助3,000元及貨物稅減免最高2,000元，合計最高省5,000元；除濕機則可申請貨物稅退稅。147萬台的名額總量看似龐大，但隨著各通路同步啟動換機促銷、消費者需求集中爆發，額度消耗速度遠比想像中快。

momo分析，目前除濕機不再只是「防潮工具」，而是「除濕＋清淨＋乾衣」三合一需求兼顧，主因都會小宅沒有曬衣空間、室內晾衣成日常，一台機器需同時解決三個訴求，同時，一級能效已從加分項變成基本門檻，消費者不只想除濕，還想省電。

季節轉換帶來過敏原、塵蟎與空污問題，但推動清淨機換機潮的主要是寵物。momo觀察，針對毛髮與異味過濾優化的「寵物友善」機型需求明顯上升，成為今年品類中成長最快的細分市場；消費者不再只看濾網規格，而是直接問「這台對貓毛有沒有用」。

另外，觀察冷氣市場的換機潮比往年提早啟動，但在購買決策中，「安裝品質」與「費用是否透明」已成為僅次於價格的關鍵考量，要從買好到裝好。momo全面升級推出「白金級安裝」方案，從施工品質、費用透明到售後保障一次到位，讓消費者真正「安裝到好」。

momo 除濕機 經濟部

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