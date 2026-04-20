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中油攜手桃園機場公司 簽署生物多樣性保育合作備忘錄

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
台灣中油董事長方振仁（左）及桃園國際機場公司董事長楊偉甫（右）於2026年4月20日下午簽署生物多樣性保育合作備忘錄。中油提供
台灣中油董事長方振仁（左）及桃園國際機場公司董事長楊偉甫（右）於2026年4月20日下午簽署生物多樣性保育合作備忘錄。中油提供

中油20日下午與桃園國際機場公司簽署生物多樣性保育合作備忘錄，由台灣中油董事長方振仁與機場公司董事長楊偉甫代表簽署。中油表示，此項能源業與航空業的跨界合作，結合雙方資源，由台灣中油分享生態保育經驗，攜手機場公司將生物多樣性保育納入核心營運，為台灣邁向永續未來奠定堅實基礎。

中油指出，機場公司在綠色機場轉型的投入與實踐，與台灣中油的永續願景不謀而合，本次合作由台灣中油負責整體保育規劃與執行，機場公司投入資源參與，未來雙方將透過互邀參與ESG相關活動，深化交流合作；同時採行「經驗分享並共同推進」模式，支持企業投入生物多樣性保育計畫，推動臺灣海陸域OECMs（其他有效保育區或保育共生地）認證，以響應生物多樣性公約「30x30」保育海陸域30%面積的全球目標。此外，雙方亦將持續拓展合作面向，涵蓋永續價值鏈、清潔能源與再生能源等領域。

中油董事長方振仁表示，中油長期投入環境保護、藻礁保育與珊瑚監測，並透過生態保育公益信託基金支持在地社群參與，打造多元保育版圖，相關行動均與機場公司在綠色轉型的實踐相契合，此次合作期盼發揮示範效果，引領更多企業投入生態永續。

中油強調，在全球綠色浪潮下，中油將在穩定能源供應的同時，持續深化環境保護與生態保育，並透過跨界合作，促進能源、交通與生態共生的永續發展，為臺灣企業界樹立前瞻性的合作典範。

中油 楊偉甫 ESG

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