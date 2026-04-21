永續行動真的帶來改變了嗎？用「社會影響力」找回企業的決策本質

在永續成為顯學的當下，企業也紛紛投入資源回應社會與環境議題。但大量行動累積的背後，一個更根本的問題逐漸浮現：這些投入，究竟帶來了什麼改變？「很多團隊能清楚說出自己做了什麼，卻不一定說得出來，實際改變了什麼。」台中教育大學社會企業中心執行長柯勇全觀察，這正是當前永續實踐中最常見的盲點。影響力管理與評估的出現，正是為了解決這個落差，協助組織將目光從「產出成果」轉移到「成果是否符合初始目的」。

影響力不只是揭露成果，而是回到決策本質

在企業既有理解中，永續多半圍繞在風險管理，關注的是環境、法規與社會變動對企業本身的影響。但隨著國際間逐步強調「雙重重大性」（Double Materiality）的概念，企業的角色也出現轉變，不僅要辨識外部風險，也須同步檢視自身對社會與環境所造成的影響。

影響力評估的意義也與過去有所不同，不再只是對外揭露成果，而是回到組織如何做出選擇與判斷。柯勇全指出，當影響力被納入日常思考，組織才能告別盲目摸索，將資源精準投放。實務上，企業推動永續時常面臨「無形的影響該如何評估」的痛點，而SROI（社會投資報酬率）正好能解決這個問題。透過計算每投入1塊錢所能創造的社會與環境價值，企業不僅能具體衡量效益，更能將影響力轉化為實質的「管理」指標。

「衡量不是為了證明做了多少，而是知道我們做的事情到底改變了什麼。」柯勇全強調，當組織無法清楚辨識改變，自然也難以判斷哪些行動應該持續、調整，甚至停止。而想要回答改變了什麼，就必須先釐清是「誰被改變」。在國際通用的「IOOI」影響力評估架構（Input, Output, Outcome, Impact）中，涵蓋了投入、產出、成果與影響，且核心始終緊扣著「利害關係人」。

釐清利害關係人，讓影響力成為決策依據

「社會影響力的本質，在於我們的行動是否改變了利害關係人的狀態。」柯勇全表示。然而實務現場中，許多團隊往往停留在「產出」的層次。例如活動舉辦了多少場、參與人數有多少，這些指標雖然容易量化，卻不一定能反映真正的社會價值。「完成多少項計畫，這是產出；但這些計畫是否讓人們的生活變得更好，才是成果。」他進一步說明，當組織開始關注成果層次的改變，才有機會往更深一層的影響邁進 。

這也讓利害關係人的角色變得更加關鍵。無論是員工、服務對象、合作夥伴甚至是周邊社群，都可能成為影響發生的對象。「若沒有實際去理解他們的真實狀態，就很難找出真正的痛點。」在這樣的思考下，影響力管理不再只是評估既有成果，而是一個持續校準的過程。組織需不斷檢視，當初設定的使命與實際結果是否一致，並據此調整策略。這正是組織在資源有限下，必須不斷叩問的核心：哪些行動才真正有助於達成使命？

面對資源限制，企業在永續的道路上應先自問：「為什麼要做這件事？」在釐清動機後，開始從小規模專案試行、逐步累積經驗再擴展到整體營運。這段過程中，最艱難的並非學會評估方法，而是組織是否有勇氣誠實面對不如預期的數據，並據此修正路線 。「只有當團隊自己變得更好，才有可能讓社會變得更好。」柯勇全有感而發的說。

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