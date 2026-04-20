中工經營權之爭…威京、寶佳不爭了共治 沈慶光兩句詩點破和解關鍵

中工（2515）17日拋出與市場派寶佳集團大和解，雙方決議攜手共治，20日包括中工董事長周志明，中工大股東暨威京集團代表人沈慶光，以及寶佳集團旗下堡新投資代表人暨大華建設董事長鄭斯聰三方首度同台舉行聯合記者會，沈慶光更以兩句詩「長江萬里必定入海，黃河九曲終必一折」、道出雙方願意攜手共治關鍵；鄭斯聰更指出，未來中工不會是「一個人的武林」，股東會全面改選後，中工將交由專業的經理人團隊管理。

今日下午三方首度同台，會中只開放三個問題，不接受現場媒體提問，隨後三方快閃走人、結束記者會。

鄭斯聰表示，首先要強調：企業經營應該以公司與股東的利益為最優先，雙方透過協商降低公司經營的不確定性，做出一個負責任的決定。「我們也期待透過參與中工的經營，讓這個有歷史的企業可以經營得更好」。

鄭斯聰強調，在這個前提下，新的董事會，將依公司法及股東會決議程序，推選出最優秀的董事和獨立董事，組成公司最高的決策與監督機構，讓董事會的經營策略和制衡管理，權責相符，確保中工的永續經營。股東會全面改選後，中工將交由專業的經理人團隊，不會是「一個人的武林」。

他重申，針對中工的未來，新的經營團隊會透過正確的投資、策略布局與經營效率，讓公司有足夠的能力給員工加薪，讓股東有回報，讓客戶得到價值。我們的初心不變「翻轉中工、創造績效」。

沈慶光指出，雙方攜手共治，主要有三點考量，第一雙方有共識，和解的關鍵原因，就是「讓所有的股東未來有更好的EPS（每股純益），以及既有的員工在注入新血之後，能夠得以發揮更好的專業執行能力，然後照顧到中工的同仁」。

第二、堡新投資後面的股東本身也是本業，跟中工的專業結合起來，一加一不敢說一定大於二，但絕對是發揮了專業的邊際效益，回饋社會大眾，讓員工更安心。

第三、各位也難免好奇，這兩大公司的和諧合作，能千秋萬世嗎？我跟各位報告：可以的。理由就是萬一在以後的公司治理上意見有落差的時候，一定是「友好協商、尊重經營團隊」，因此，再多的困難都不會解決不掉。

沈慶光更總結，經過高低曲折，最終「長江萬里必定入海，黃河九曲終必一折」；戀愛的過程當中有很多酸甜苦辣，但在「最愛護中工員工、股東的終旨」是極大的共識下，讓雙方能夠化苦果為喜果。

中工董事長周志明則表示，此次圓滿落幕充分展現大股東對中工未來的深厚期許，為公司注入強心針。未來經營團隊將安定軍心、持續專注本業，與大股東並肩同行，引領公司邁向更遠的未來。

針對未來的營運展望，周志明指出，兩大股東代表已在會中做出具體承諾與宣示，堡新投資表示，中工會交由專業經理人管理，達成員工加薪與股東回報雙贏，鄭斯聰會中已強調，企業經營應以公司與股東利益為最優先，此次決策旨在降低公司經營的不確定性。未來新的董事會將組成最高決策與監督機構，並將中工交由專業經理人團隊來共同經營。新的經營團隊將透過正確的投資策略與經營效率，達成「讓公司有能力給員工加薪、讓股東有回報、讓客戶得到價值」的目標，再度擦亮中工招牌。

威京集團方面，沈慶光強調，雙方共治將「發揮一加一大於二的產業綜效，承諾長遠友好協商」；他指出，堡新投資對營造業的熟悉與中工的營造專業結合，將發揮一加一大於二的邊際效益。針對外界關心雙方共治的長久性，沈代表明確承諾，未來在公司治理上若遇意見落差，一定會秉持友好協商、充分尊重經營團隊的原則來解決。

中華工程表示，所有的紛擾已於今日正式落幕，未來公司將在兩大股東強強聯手、專業互補的資源挹注下，團結一致、全心專注於公司營運與本業發展，為全體股東創造最大的價值。