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從奧運舞台到全球供應鏈 興采深化永續材料搶攻國際市場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
由國立體育大學攜手產學團隊，結合興采創新技術所打造的吐瓦魯奧運代表隊服裝，在2024年巴黎奧運開幕式與賽事期間亮相，展現台灣紡織科技實力。興采集團／提供
由國立體育大學攜手產學團隊，結合興采創新技術所打造的吐瓦魯奧運代表隊服裝，在2024年巴黎奧運開幕式與賽事期間亮相，展現台灣紡織科技實力。興采集團／提供

搶攻國際品牌對低碳與再生材料的需求升溫，興采（4433）實業加速布局「機能＋永續」紡織市場，從循環材料到機能布料全面升級，強化高值化供應鏈定位。

2024年巴黎奧運落幕後，全球運動賽事帶動的機能紡織與永續材料需求持續升溫，相關供應鏈正加速轉型升級。台灣紡織業者在此波趨勢中逐步站穩高值化定位，其中興采實業即為代表性廠商之一，憑藉循環材料與機能布料技術，從奧運舞台延伸至後奧運時代的國際市場布局。

回顧巴黎奧運期間，台灣產學合作成果曾於國際舞台嶄露頭角。由國立體育大學攜手產業端，結合興采實業技術打造的吐瓦魯代表隊服裝，在開幕式與賽事期間曝光，成功將台灣高機能紡織推向全球視野。此次合作由國立體育大學管理學院教授葉公鼎、李彩雲，以及吐瓦魯籍的校友Naki Kitiseni博士共同促成，不僅具備象徵性意義，也成為觀察運動紡織產業升級的重要案例。

進入2025年至今，產業趨勢更為明確。隨著各大國際品牌加大對ESG與低碳材料的採購比重，機能紡織已從過去以性能為導向，轉為「機能＋永續」並重。興采實業持續深化其核心技術，包括將咖啡渣轉化為高性能聚酯纖維的「咖啡紗」，並延伸應用至運動、戶外及日常服飾市場。該類產品具備透氣、防水、快乾及抑味等特性，同時符合品牌對再生材料比例的要求，已逐步打入國際供應鏈。

興采董事長陳國欽指出，企業長期投入永續材料研發，透過循環經濟概念將咖啡渣再利用，不僅降低環境負擔，也讓產品兼具高性能與環保價值。此次參與奧運服裝製作，是台灣產業實力與永續理念走向國際的重要里程碑。

在奧運籌備期間，吐瓦魯駐台代表Silifaga Lalua O’Briwn曾率團拜訪興采實業，並代表吐瓦魯奧林匹克委員會致贈感謝狀，肯定台灣企業對友邦體育發展的支持。該批服裝亦由國立體育大學與產學合作單位組成的團隊護送至巴黎選手村，順利交付代表隊使用。

值得一提的是，本屆巴黎奧運強調永續發展，興采所提供的運動服採用回收咖啡渣與寶特瓶製成，呼應奧運精神，也讓台灣技術在國際賽會中具備高度辨識度。相關服裝在開幕式及賽事期間曝光，成為兼具機能與環保的亮點之一。

展望未來，隨著2026年米蘭冬奧及後續國際賽事接續登場，機能與永續材料仍將是產業發展主軸。業界分析，台灣紡織產業近年積極轉型，由傳統製造邁向高機能與永續材料研發，逐步在全球供應鏈中建立關鍵地位。此次透過與吐瓦魯合作，不僅提升台灣在國際體壇的能見度，也深化雙方在體育與產業領域的交流。

整體而言，從巴黎奧運至今，台灣紡織產業的轉型路徑已由「製造導向」轉為「技術與永續驅動」。從一杯咖啡延伸出的紡織技術，串聯起環保、產業與外交價值，展現台灣與友邦攜手共榮的具體成果，也為未來國際合作開啟更多可能。

奧運 布局 巴黎奧運

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