信義房屋門市化身社區熱血基地 五度蟬聯捐血績優

18場活動、1683袋熱血，信義房屋第五度蟬聯台北捐血中心「捐血績優團體」殊榮，執行協理張登來出席114年度表揚大會領獎。結合全台門市資源持續深耕捐血公益，已成為信義房屋落實「以人為本」理念的年度重要行動。

信義房屋推動捐血活動由同仁自主發起與規劃，結合全台各地門市力量，號召同仁、客戶與社區居民共同參與，並結合在地商圈與周邊資源，讓捐血活動更貼近民眾生活，其中，松江南京店，連續五年，每年內由業八區主辦至少4場捐血活動，攜手中山大同區等多家門市共同推動，成為信義房屋內部舉辦捐血活動次數最多的分店。

信義房屋表示，許多民眾其實都有捐血意願，只是平時工作忙碌，較難特地安排時間前往捐血站，因此門市主動發起活動，希望讓有心捐血的民眾可以就近參與。每次活動除了同仁熱情投入外，也有許多客戶與社區居民主動響應，透過一袋袋熱血，凝聚更多社區善意。

信義房屋表示，門市是串聯社區的重要節點。多年來持續推動捐血活動，不只是實踐企業社會責任，更是落實「以人為本」核心理念的重要行動，透過與醫療單位及公益團體合作，持續累積與社區之間的信任與連結，也呼應聯合國永續發展目標SDGs中的健康福祉與夥伴合作精神。

除了舉辦捐血活動，信義房屋也將公益理念延伸至活動細節。信義房屋松江南京店秘書陳雅萍表示，活動贈品多向公益團體採購，希望透過採購支持更多弱勢族群與社福單位，讓每一場捐血活動都能發揮更大的社會影響力。

未來，信義房屋將持續依據各地社區需求，推動更多貼近居民生活的公益行動，讓分店能成為社區中值得信賴、能夠帶來正向改變的重要力量。