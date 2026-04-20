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蝦皮購物無包裝服務擴及全站賣家 納入隔日到貨服務

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

為響應世界地球日，蝦皮購物宣布擴大「環保無包裝」服務至全站賣家，正式納入隔日到貨行列，透過創新免外箱配送模式結合快速物流，打造永續與便利兼具的網購體驗。蝦皮購物統計，該計畫自上線以來已吸引超過400萬名用戶使用。

蝦皮購物企業品牌形象資深部長廖君凰表示，「環保無包裝」以不使用外箱及一次性包材的創新概念配送包裹，讓賣家減少出貨時間及成本、買家收貨不須再處理包材更加便利，自上線以來已有破400萬用戶使用，顯現蝦皮持續優化綠色物流的服務體驗獲得用戶認可。此次升級開啟隔日到貨，回應消費者對速度的期待，期待能讓綠色消費走向更主流的網購體驗，進一步證明永續、便利與速度可以並行。

綠色消費 物流 世界地球日

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