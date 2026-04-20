憑直覺工作是壓力根源！專家：制定符合現狀基準、是預防員工崩潰關鍵

減輕員工負擔：畫線不僅對作業環境有益，還能減輕員工的壓力。

基準與標準的設定，也有助於平衡工作量。將生產的物品種類與數量，和作業員工作量平均分配，可以消除資源的不平衡。

這在豐田生產系統內稱為「平準化」，指在一定期間內，平均分配規定的生產數量或種類；同時，也指將工作分散，避免集中在特定作業員身上。這是JIT（Just In Time）的先決條件。

平準化的主要優點為：

．消除成員間工作量的參差不齊，使每個人的工作負荷均等。 ．去除庫存的浪費、等待的浪費、過度生產的浪費。 ．不需要過多設備投資或人員投入。 ．定量的工作按加工順序流動，作業流程更順暢。 ．能靈活應對客戶的需求變更。 ．減少加班時間。 ．減輕員工的不滿、身心疲勞和壓力。

如果沒有設定統一的基準和標準，而將「今天要做什麼工作、做多少」完全交由員工裁量，就會產生憑直覺工作，或是該做的事沒有完成卻被忽略的情況。

為了讓公司成員都能以同等品質和工作量完成作業，必須確認「當下有哪些作業？時間點為何？頻率為何？產生多大的工作量？」、「是否有特定負責人負擔過重？」、「工作流程、準備工作等程序是否適當？」等事項，並制定符合現狀的基準和標準。

（本文摘自任性出版《豐田最厲害的畫線工作術：畫線很蠢很拘束？事實是畫出基準線，工作量更少！ 豐田內部怎麼畫線勝過費盡口舌宣導，大家樂意遵守？》，作者：OJT Solutions股份有限公司）