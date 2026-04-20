中工、寶佳大和解！和好理由曝光 強調未來不是「一個人的武林」

中工（2515）、寶佳大和解！中華工程董事長周志明、寶佳陣營之堡新投資董事長鄭斯聰及威京集團代表沈慶光20日召開聯合記者會，三方均指出，未來將攜手一起打拚，將中工治理更上一層樓，惟目前董事名單尚未確認。而鄭斯聰也強調，未來中工將交由專業的經理人團隊，不會是「一個人的武林」。

周志明表示，非常高興兩大主要股東寶佳集團與威京集團，已順利完成友好協商，並確立了攜手共治之大方向。雙方皆以公司永續成長與全體股東之最大權益為最優先考量，決定共同參與公司治理，為中工注入嶄新動能。

此次的圓滿落幕，展現了雙方大股東對中工未來的深厚期許，秉持誠信合作，齊心協助公司營運發展。中工未來經營團隊亦將安定軍心、持續專注本業，與大股東並肩同行，引領公司邁向更卓越的未來。

鄭斯聰表示，首先要強調，企業經營應該以公司與股東的利益為最優先，因此透過協談降低公司經營的不確定性，做出一個負責任的決定。我們也期待透過參與中工的經營，讓這個有歷史的企業可以經營得更好。

在這個前提下，新的董事會，將依公司法及股東會決議程序，推選出最優秀的董事和獨立董事，組成公司最高的決策與監督機構，讓董事會的經營策略和制衡管理，權責相符，確保中工的永續經營。股東會全面改選後，中工將交由專業的經理人團隊，不會是「一個人的武林」。

鄭斯聰表示，針對中工的未來，新的經營團隊會透過正確的投資、策略布局與經營效率，讓公司有足夠的能力給員工加薪，讓股東有回報，讓客戶得到價值，我們的初心不變，「翻轉中工、創造績效」。

沈慶光表示，第一，和解的最主要的因素，是讓所有的股東未來有更好的EPS以及既有的員工在注入新血之後，能夠得以發揮更好的專業執行能力，然後照顧到我們的同仁。

第二、堡新投資後面的股東本身也是本業，跟中工的專業結合起來，一加一不敢說一定大於二，但絕對是發揮了專業的邊際效益，回饋社會大眾，讓員工更安心。

第三、各位也難免好奇，這兩大公司的和諧合作，能千秋萬世嗎？跟各位報告，可以的。理由就是萬一在以後的公司治理上意見有落差的時候，一定是友好協商、尊重經營團隊。因此，再多的困難都不會解決不掉。