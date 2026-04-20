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大和解 中工寶佳經營權之爭暫落幕
中工經營權之爭出現戲劇性轉折。中華工程與寶佳旗下堡新達成和解，雙方今（20）日共同舉行記者會，宣示將攜手合作，結束先前市場派與公司派的對立局面，未來以公司與股東利益為優先，回歸經營本業。
堡新投資董事長鄭斯聰表示，此次決定是「負責任的決定」，目標是讓公司在穩定環境下發展，並確保中工永續經營。他強調，未來將由專業經理人主導營運，透過正確投資策略提升經營效率，同時兼顧員工加薪與股東回報，讓這家具有歷史的企業走向更好的發展。
威京集團代表沈慶光則指出，過程中雖有起伏，但雙方在「照顧股東與員工」的前提下取得共識，理念與道義上皆做出示範。他形容合作如同「長江萬里必定入海，黃河九曲終需一直」，強調強強聯手後，無論在投資或本業上，合作效益將相當顯著。
沈慶光說，雙方宛如高低起伏的戀愛過程，最後對社會大眾都有好的交代。
針對外界關注的董事會整合問題，目前公司派7席、堡新提名12席，共19位候選人。鄭斯聰表示，距離股東會仍有時間，未來將依公司法及程序充分討論，有信心組成最優秀董事會；沈慶光也透露，雙方已在本月15日高層溝通後化解歧見，「事情都已翻篇」，市場不必過度擔憂。
至於員工人事是否大幅變動，鄭斯聰強調，中工未來營運仍須仰賴既有優秀團隊，在紛擾落幕後，將以穩定經營為首要目標，盼團隊與員工回歸正常運作。
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