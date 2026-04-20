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格上租車：2025年多元用車帶動減碳1.2萬公噸
格上租車今天公布2025年綠色營運成果指出，持續擴大油電及電動車款規模，在門市租車、共享及訂閱車3大核心服務，2025年整體共計總行駛里程1.1億公里，帶動減碳1.2萬公噸，減碳效益較2024年提升20%。
格上租車透過新聞稿指出，面對全球淨零碳排趨勢，格上租車持續強化車隊結構，2025年擴大導入油電（Hybrid）、純電（EV）及國產n7等電動車款，2025年綠能車輛數較2024年成長逾20%。
格上租車表示，透過短租、共享與訂閱3大服務，2025年綠能車創造低碳綠色行駛里程數1300萬公里，減碳約2600公噸，較2024年成長逾60%。
格上租車指出，除了推動低碳移動服務作為日常移動選擇，也從自身建立系統性減碳能力，2024年起格上租車啟動碳盤查，納入範疇三員工通勤管理，並引導員工採用低碳通勤方式。
在相關基礎上，格上租車指出，進一步將碳管理能力對外延伸，推出「車輛碳管理系統」，協助企業客戶以數據化方式掌握公務車碳排。透過視覺化分析，企業可掌握各車輛碳排趨勢，進一步識別高碳排車輛、強化使用效率，並規劃具體油轉電的轉換路徑。
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