南市新吉工業區完售滿租 吸蝦皮及酷澎等國際物流進駐

緊鄰國道8號的台南新吉工業區近年來機能日趨完善，目前園區已完售且滿租，就業人口近5000人，並成功吸引國際知名物流業新加坡蝦皮電商、韓國火箭速配（酷澎）等物流及美商台灣應材等業者進駐。

台南市政府經發局今在民治市政中心開記者會說明新吉工業區現況，經發局說，新吉工業區面積共123.26公頃；可出售面積57.01公頃；可出租面積14.41公頃，均已完售、滿租。 現有145家廠商進駐，已營運量產131家，建廠規劃中4家、正在建廠中10家。年產值約372億，就業人數近5000人。

經發局指出，新吉工業區自2015年底啟動開發，採公共工程與廠商建廠同步進行，隨著產業聚落逐步成形，園區持續優化園區基礎建設，例如提供辦公室、會議室及國際會議廳等場地租借等便民服務、增設國8往新吉工業區指示牌、協調三大電信業者強化通訊品質，亦有興建中台電變電所 (變電所容量40776MVA)， 確保企業用電安全無虞。距離永康產業園區、永康科技工業區及南科園區等，車程均在15至25分鐘內，目前國8跨南133線高架工程已啟動，預計2030年完工通車，屆時讓南市區與南科區間交通網絡更為便捷。

經發局進一步指出，近年來積極多元招商，並成功吸引國際知名物流業，包括新加坡蝦皮電商、韓國火箭速配、新竹物流及科學城物流 (主要服務台積電、ASML等高科技業者，處理價值極高的精密設備與晶圓零組件)；亦有全球最大半導體設備商—美商台灣應材，及全球前三大線性模組製造商—東佑達自動化科技公司等企業進駐，涵蓋支援南科、物流配送，使園區整體便利性與與產業服務能量大幅提升，已成為帶動地方經濟發展與產業升級中繼站。

緊鄰國道8號的台南新吉工業區近年來機能日趨完善，目前園區已完售且滿租。記者謝進盛／翻攝

緊鄰國道8號的台南新吉工業區近年來機能日趨完善，目前園區已完售且滿租。記者謝進盛／翻攝