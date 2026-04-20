台電支付子公司追加款55億 正崴可獲約14億損失回沖

正崴子公司森崴能源上週五公告，獲台電同意支付追加款約新台幣55.57億元，正崴對森崴持股比例近25%，可望依比例認列損失回沖近14億元，激勵正崴今天股價攻上漲停板。

正崴子公司森崴能源，因旗下富崴能源承攬台電離岸風電2期工程，碰上疫情、烏俄戰爭、全球大缺船等因素影響，造成施工成本暴增，在與台電協商未果下，代墊鉅額工程款，先行認列虧損。這造成森崴去年鉅損159.42億元，每股稅後淨損高達60元。

正崴對森崴持股比例近25%，依比例認列損失，造成正崴2025年歸屬母公司淨損30.65億元，創史上最大年虧損，每股稅後淨損高達6.62元。正崴股價因此疲弱創下3年多新低，經過協商，森崴上週五宣布獲得台電同意支付追加款約55.57億元，正崴今天股價跟著一吐悶氣。

而正崴也持續整頓轉投資及集團投資架構，上週代孫公司Power Channel Limited宣布決定處分協創數據技術公司股票不超過1038萬股，擬委任國金證券透過詢價轉讓方式進行交易，希望藉此改善財務結構。協創數據總部位在中國深圳，並在深圳交易所創業板上市，主要經營物聯網智慧終端機、資料存放裝置等業務。

另外正崴基於整體營運及投資規劃，也決定以新台幣8億元從森崴能源手中取得孫公司衆崴能源50%股權。