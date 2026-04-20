快訊

柯文哲逢甲掃街…六分局長誤洩辣椒水糗大 警局長吳敬田自請處分

0420-0426「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「勢如破竹」：收入直線狂飆

以前小一生都走路上學？「鑰匙兒童」消失 網點名2重大案件成轉折

聽新聞
0:00 / 0:00

高齡化催生銀髮住宅新戰場 KPMG點出資金與開發關鍵

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
高齡產業投資模式分成兩種。KPMG提供
高齡產業投資模式分成兩種。KPMG提供

台灣已正式邁入超高齡社會，每5人就有1人超過65歲，高齡照護需求快速升溫，但銀髮住宅與長照設施供給仍明顯不足。畢馬威不動產董事總經理陳文正指出，政府近年調整長照與壽險相關法規，目的在引導保險資金投入高齡照護與不動產市場，帶動銀髮住宅與健康服務整合發展，強化整體照護體系。

陳文正分析，目前高齡產業投資模式，已從單純不動產開發，轉為「不動產結合服務」，例如壽險業者透過開發銀髮住宅，結合長照、醫療與生活服務，或投資養老、醫療等相關事業，甚至設立子公司，整合教育、照護與金融資源。同時透過保險與信託制度設計，也讓長期資金能更穩定流入長照市場，提升資金與服務之間的連動性。

在產品面上，銀髮住宅定位也明顯轉型。陳文正指出，市場已從過去偏向安養機構，逐步發展為高齡公寓、青銀共居、智慧醫療宅與養生村等多元型態，核心從「安置長者」轉為「讓長者生活更好」。因此，開發不再只是蓋房子，而是需要整合醫療資源、照護服務、社交空間與交通便利性等條件。

不過，這類產品對區位與條件要求高，包括醫療資源、綠地環境與社區安全等，都會影響入住意願，也使市場上具備完整配套的銀髮住宅仍相對稀缺，反映高品質樂齡住宅需求持續攀升。

在開發模式方面，畢馬威不動產經理黃致綺表示，過去多由建商購地自建，但在土地取得困難與營建成本上升下，市場逐漸轉向BOT、旅館改建與地上權等多元模式。其中，地上權開發可降低土地成本，讓資金更集中於建築品質與服務內容，同時透過長期租金結構，建立穩定且可持續的營運模式。近期已有業者採地上權模式投入超過15億元，興建長租型樂齡住宅。

面對未來高齡人口快速增加，畢馬威財務諮詢副總林文棟指出，台灣銀髮住宅供給仍難以滿足需求，建議可借鏡日本發展養老REITs（不動產投資信託），透過「投資與營運分離」及規模化經營，引入資本市場資金，降低營運成本並提升服務品質。

此外，KPMG安侯建業健康照護服務團隊主持人蘇嘉瑞補充，金管會已於去年底放寬規範，開放保險業資金可投資「健康福祉事業」，涵蓋長照輔具與相關服務，為產業提供資金來源。未來若進一步導入類似REITs機制，或持續擴大保險資金投資範圍，將有助於減輕業者開發初期資金壓力，加速銀髮住宅與長照設施供給，並提升整體服務品質與可負擔性。

長照

延伸閱讀

葉銀華／少子化下服務業轉型迫切課題

股市資金悄進場買這三類不動產 專家：三種人股市賺錢不轉進房市

私募信貸風暴醞釀中？PIMCO：其他領域仍具投資價值

相關新聞

中南部房價加速鬆動 台中均價跌破三字頭

房價回檔了！台灣房屋彙整實價登錄資料，今年第1季六都成屋交易均價和去年同期相較，台北市以南各都均回跌，台中市從去年均價32.5萬，今年跌破三字頭，第1季均價約29.9萬元，年跌8%，跌幅居六都之冠。

台電支付子公司追加款55億 正崴可獲約14億損失回沖

正崴子公司森崴能源上週五公告，獲台電同意支付追加款約新台幣55.57億元，正崴對森崴持股比例近25%，可望依比例認列損失...

高齡化催生銀髮住宅新戰場 KPMG點出資金與開發關鍵

台灣已正式邁入超高齡社會，每5人就有1人超過65歲，高齡照護需求快速升溫，但銀髮住宅與長照設施供給仍明顯不足。畢馬威不動產董事總經理陳文正指出，政府近年調整長照與壽險相關法規，目的在引導保險資金投入高齡照護與不動產市場，帶動銀髮住宅與健康服務整合發展，強化整體照護體系。

五福旅遊進駐巨城商圈 全台19家據點串聯

看好新竹地區強勁且高成長的旅遊需求，國內知名旅遊領導品牌五福（2745）旅遊位於新竹市東區的新竹門市於4月20日改裝開幕；截至今年上半年五福全台已有19家門市；五福旅遊繼續展現深耕在地、精準拓點的強大實力與企圖。

格上租車 讓低碳移動成為日常

裕隆集團旗下格上租車以「讓低碳移動成為日常」為核心策略，於422世界地球日前公布2025年綠色營運成果。透過持續擴大油電及電動車款規模，格上在門市租車、共享及訂閱車三大核心服務，累積總行駛里程達1.1億公里，帶動減碳1.2萬公噸，減碳效益提升20%，同時格上強化自身碳管理能力，分獲交通部員工通勤減碳試辦計畫金色標章及中華電信金級供應商永續肯定，更領先業界推出車輛碳管理系統，從移動服務延伸至碳管理，成為企業低碳轉型的重要夥伴。

首季成屋房價北市獨漲 中南部回檔、台中最慘「買方坐等蛋白區讓利」

台灣房屋彙整實價登錄資料，統計今年首季六都成屋交易均價和去年同期相較，台北市以南各都均面臨盤整，台中市從去年均價32.5萬，今年跌破三字頭，均價約29.9萬元，年跌8%，跌幅居六都之冠，台南市也有5.1%的修正，高雄則下修4.5%。唯獨台北市仍站穩八字頭，今年首季均價81.8萬元，較去年同期微增0.9%，也是唯一開紅盤的都會區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。