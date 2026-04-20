五福旅遊進駐巨城商圈 全台19家據點串聯

看好新竹地區強勁且高成長的旅遊需求，國內知名旅遊領導品牌五福（2745）旅遊位於新竹市東區的新竹門市於4月20日改裝開幕；截至今年上半年五福全台已有19家門市；五福旅遊繼續展現深耕在地、精準拓點的強大實力與企圖。

五福旅遊繼今年3月成功插旗中壢、三峽北大特區後，也將原先位於三樓的門店空間轉移至街邊店。

五福旅遊新竹門市原為新竹分公司，由原本商辦大樓3樓遷至1樓店面，以嶄新形象亮相。不僅大幅提升了門市的可及性與品牌辨識度，也象徵實體據點將成為專業、信任兼具的街邊型專業旅遊諮詢中心。

此次選址座落於新竹市中央路「巨城商圈」核心，鄰近指標百貨與公園綠地，憑藉完善生活機能與高消費力優勢，五福高度看好該區業績動能。透過在地深耕、鞏固區域優勢，五福將持續以「區域經營模式」複製到全台據點，並結合大數據分析與供應鏈整合，確保每一條航線與產品皆具備極高的成行率與滿意度，在精準建置旗艦店與社區據點的同時，持續擴大版圖，將優質旅遊服務推向更多消費者。

為慶祝新竹門市開幕，五福旅遊特別推出限時「證照代辦優惠」，即日起至5/31止，至新竹門市代辦護照專案價1,600元、代辦台胞證專案價1,500元，提供最貼切實惠的在地化服務，讓在地民眾享受省時、便利的出國準備體驗，由內而外打造全方位的旅遊服務中心，實踐服務品質全面升級的承諾。

開幕當日，邀請新竹市議員劉康彥、新竹市旅行商業同業公會理事長江百松、中華航空公司經理王乙娟、長榮航空公司主任尤梅英、新竹市東區復興里里長黃建廷等多位嘉賓親臨剪綵，共同見證五福旅遊新竹門市正式啟用。五福旅遊指出，現代旅客日益追求「自由行的自主性」與「團體旅遊的便利性」之間的平衡。為此，五福持續強化「產品分眾化策略」，精準聚焦行程特色，不僅針對追求專屬感與高品質的客群，主打精緻小團的輕奢 Mini Tour，提供客製與尊榮的服務；團體旅遊方面更推動模組化設計，提供更彈性的區域、價格、餐食與住宿的選擇方案，給予消費者更高度的選擇自主權，打造最貼近個人需求的完美旅程。