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IEA預期銅市供需缺口擴大 長期供給緊張格局確立

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近年全球礦災頻傳、新礦投產進度延宕，加上開發與環評時程持續拉長，在供給端受限的同時，電氣化轉型帶動需求快速成長。國際能源總署（IEA）及多家研究機構預估，2026年精煉銅市場將出現供需缺口，進一步強化市場對中長期供給緊張的預期。

需求面方面，電力轉型、電網升級與AI資料中心建設等結構性投資持續推進，帶動銅消費穩定成長。在供給受限、需求穩步擴張的背景下，即便中東地緣政治仍存不確定性，銅價於4月期間表現仍相對強勢，顯示基本面支撐力道穩固。

供給端則面臨多重壓力。全球主要礦商普遍對未來數年供給前景轉趨保守，儘管部分企業維持既有產量目標，但市場普遍預期實際產出恐不如預期。其中，全球主要銅生產商之一的Antofagasta公布第1季銅產量年減約一成，主因為選礦廠處理量下降及礦石品位轉弱。雖公司重申2026年產量指引不變，惟市場對其達成度仍持審慎態度。

從價格結構觀察，銅期貨與遠期市場亦反映資金對供需偏緊的共識。4月以來，COMEX期貨與LME三個月期銅價技術面維持多頭格局。儘管短線漲幅已大，且仍受地緣政治因素干擾，但在戰略性庫存需求支撐下，市場普遍預期銅價將維持高檔震盪走勢。

街口投信表示，隨著能源轉型與AI基礎建設持續推進，銅的重要性已由景氣循環資產逐步轉向具備戰略屬性的關鍵資源。在供給擴張受限且需求具長期支撐的情況下，銅價每逢回檔，均可見中長期資金進場布局，顯示市場對其長線價值具高度共識。

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