格上租車 讓低碳移動成為日常

裕隆集團旗下格上租車以「讓低碳移動成為日常」為核心策略，於422世界地球日前公布2025年綠色營運成果。透過持續擴大油電及電動車款規模，格上在門市租車、共享及訂閱車三大核心服務，累積總行駛里程達1.1億公里，帶動減碳1.2萬公噸，減碳效益提升20%，同時格上強化自身碳管理能力，分獲交通部員工通勤減碳試辦計畫金色標章及中華電信金級供應商永續肯定，更領先業界推出車輛碳管理系統，從移動服務延伸至碳管理，成為企業低碳轉型的重要夥伴。

格上指出，交通服務的減碳關鍵在於「環境友善是否符合客戶利益」，隨著服務規模擴大與車輛使用率提升，格上致力於優化移動服務設計與使用體驗，使用低碳移動服務逐漸成為消費者日常移動的選項，並在實際使用過程中持續累積減碳成果，讓日常移動與環境友善可以兼顧，讓永續變得更親民、更簡單。

面對全球淨零碳排趨勢，格上租車持續優化車隊結構，擴大導入油電（Hybrid）、純電（EV）及國產電動車n7等新能源車款，綠能車輛數成長逾20%，並成為領先業界的純電車租賃服務業者；透過短租、共享與訂閱三大服務，創造低碳綠色行駛里程數達1,300萬公里，減碳約2,600公噸，更較2024年成長逾60%，顯示消費者相較於選擇燃油車，對低碳移動運具的喜愛大幅成長。

除了推動低碳移動服務作為日常移動選擇，格上亦從自身建立系統性減碳能力。自2024年起主動啟動碳盤查，納入範疇三員工通勤管理，並引導員工採用低碳通勤方式，榮獲交通部「員工通勤減碳試辦計畫」金色標章肯定；同時亦取得中華電信永續供應鏈「金級供應商」認證，展現其在ESG各面向的整體實踐成果。

在此基礎上，格上進一步將碳管理能力對外延伸，領先業界推出「車輛碳管理系統」，協助企業客戶以數據化方式掌握公務車碳排。透過視覺化分析，企業可清楚掌握各車輛碳排趨勢，進一步識別高碳排車輛、優化使用效率，並規劃具體油轉電之轉換路徑，使碳管理從單一數據揭露，進一步成為企業營運決策的一環，強化格上作為企業永續移動夥伴的服務價值。