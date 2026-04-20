首季成屋房價北市獨漲 中南部回檔、台中最慘「買方坐等蛋白區讓利」

台灣房屋彙整實價登錄資料，統計今年首季六都成屋交易均價和去年同期相較，台北市以南各都均面臨盤整，台中市從去年均價32.5萬，今年跌破三字頭，均價約29.9萬元，年跌8%，跌幅居六都之冠，台南市也有5.1%的修正，高雄則下修4.5%。唯獨台北市仍站穩八字頭，今年首季均價81.8萬元，較去年同期微增0.9%，也是唯一開紅盤的都會區。

整體而言，北部都會區相對抗跌，而中南部都會的盤整情況則較明顯，跌幅均超過4.5%。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，2023年受新青安貸款激勵，加上中南部產業開發議題，帶動投資置產型購屋潮，當時在需求大於供給的氛圍，導致2023~2024年出現積極追價的現象。

張旭嵐指出，然而隨著貸款限縮買氣降溫，市場回歸理性需求，中南部案量大且利多尚未到位的區域，價格優先出現回檔；北部都會則因剛性需求相對扎實，且公建利多諸如桃園捷運綠線、新北捷運三鶯線、淡江大橋等重大建設都於近期兌現，因此價格相對有撐，跌幅較中南部輕。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，房價萎縮幅度最大的台中市，主要有兩大市場發展催化房市修正，首先是「蛋白區等讓利」，近年台中新興重劃區推案量可觀，市場競爭壓力較大，尤其海線、屯區外圍等蛋白重劃區，消費者期待賣方讓利的心態更濃厚，因此價格支撐力較淡，也讓蛋白重劃區成為台中房市的領跌先鋒。

其次是「蛋黃區選平價」，由於蛋黃區新案價格仍高，使自住買盤朝價格相對平實的中古屋佈局；加上市區交易熱區的西屯、南屯等地，在產業導引下，交易區段從74環內的高價市中心，逐漸轉向相對平價的74環外中科、精科周邊，使台中市今年首季的交易均價縮水。