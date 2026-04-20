國產台南廠打造南台灣AI科技建廠重要推手 攻160萬立方米混凝土商機

國產（2504）20日表示，全球AI熱潮持續推動，南科與沙崙智慧綠能科學城兩大核心引擎帶動，台南已經躍升為南台灣AI新矽谷。國產建材實業台南廠因導入碳礦化混凝土科技，擁有高度碳競爭力優勢，已成為南台灣科技建廠的信賴推手，並有機會搶攻逾160萬立方米混凝土商機。

國產台南廠廠長黃森杰表示，台南廠位居台南核心樞紐，往北可與新市廠協同調度，往南串聯仁德廠相互支援，形成完整區域供應網絡。台南廠具有低碳高端混凝土研發優勢，相關混凝土產品除了獲得內政部綠混凝土認證、低碳循環建材認證，集團更導入全台首創碳礦化混凝土創新技術，於台南廠推升低碳混凝土高效應用。

以科技廠辦來說，國產台南廠充分掌握了高科技廠辦與台商回流商機，過去協助南科的亞德客（1590）1、2期廠房，群創光電（3481）1～6廠，以及台達電（2308）擴廠，並供應台南科技工業區的強方科技、貿聯國際、新光新碩、國精化學（4722）等新廠，以及新吉工業區的期美科技、梧濟工業、廉錩金屬工業、友賓食品工業等廠房新建工程，擁有大量澆築的高供應力與豐富的科技建廠經驗。

隨著AI需求強勁升溫，台灣科技大廠於南科擴充先進製程產能，國產台南廠目前供應晶圓廠新建工程約23萬立方米，主體結構採用國產建材獨家研發的「高彈性模數混凝土」，強度最高可達15000psi、彈性模數超過35GPa，遠高於一般混凝土，可因應高科技精密廠拌的高耐震需求。該科技大廠後續更規劃興建三座晶圓廠，混凝土總需求上看100萬立方米，成為台南廠積極爭取的重要目標。

南科三期方面，國產台南廠供應AI伺服器大廠緯穎科技（6669）、半導體設備大廠家碩科技、日商台灣荏原精密、航太國家隊穗高科技四廠二期等新建廠房，其中緯穎科技的台南二廠，總需求約12萬立方米，新廠將結合生產、研發和自動化實驗室，並以LEED黃金級綠色標準建造，將採用再生能源及導入智慧工廠技術，預計2027年第4季完工投產。此外，美光科技於台南科技工業區興建新廠，混凝土需求約1.6萬立方米，也是由國產台南廠供應。

在AI科技建廠效應帶動下，南部科學園區就業人口大量移入，周邊住宅需求快速升溫。距離南科僅約450公尺的新市新和重劃區，成為近年崛起的新興房市熱區。白天鵝建設於該區規劃興建3棟地上26層住宅大樓，混凝土總需求達12萬立方米，目前地下室連續壁等基礎工程，均由國產建材實業台南廠供應，展現其在大型造鎮開發案中的穩定供料實力。

此外，安南與永康兩區亦受惠於北外環快速道路一至三期陸續完工，大幅縮短南科往返市區通勤時間，區域房市能見度與買氣同步提升。安南區以擁有水岸景觀優勢的九份子重劃區推案最為熱絡，台南廠供應包括「悅河閑」、「悅河恬」、「湖映白」等指標建案；永康區則供應「春福開緒」、「春福詠序」、「國泰仰睦」、「富凰植山」等多筆代表性個案，成為區域建設的重要後盾。

在公共工程方面，台南市政府近年積極推動社會住宅政策，打造宜居大台南，而國產台南廠囊括了六成，包括「橋北安居」、「和順安居」、「億載安居」、「新市安居」、「正強安居」等多處社宅工程；而位於台南市東區的平實重劃區，為「捷運藍線」與「綠線」交會的核心樞紐，並設有「平實轉運站」，交通機能強大，被視為台南地王精華地段，國產台南廠也供應「平實安居」A、B、C基地，混凝土總需求達12萬立方米。還有達麗建設（6177）的台南大型公辦都更案，規劃興建6棟住宅大樓，則由國產台南廠與仁德廠共同供應。