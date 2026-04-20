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超商超市化白熱化 7-ELEVEN第8家Fresh進駐青埔

中央社／ 桃園20日電

超商超市化趨勢白熱化，統一超持續擴張複合超市「Fresh」，宣布第8家在桃園青埔試營運；不同於傳統超商，強化生鮮蔬果與日常用品供應，並首次導入DAISO大創複合專區，鎖定單身與小家庭24小時採買需求，更看好複合超市帶來高客單價優勢。

7-ELEVEN第8家Fresh店型今天試營運，將在23日正式營業。統一超表示，自2024年起鎖定住宅商圈與新興重劃區，開設複合超市業態「Fresh」門市，相關業績逐年雙位數成長，目前在台南、高雄、新北市、桃園皆有門市，平均客單價與一般門市有倍數成長。

統一超表示，看好桃園青埔特區匯聚高鐵、機捷，並集結周邊商業區、高級住宅，具採買需求，今年第8間Fresh門市進駐桃園青埔生活圈，引進當令蔬果、肉品海鮮與生鮮食材、全球食材調味品等逾千款商品。

其中冷藏及冷凍生鮮種類達125種，依單身、小家庭等主力客層打造小規格包裝；並設置火鍋專區，方便消費者隨時可「輕自煮」，顧客等於可24小時採購生鮮。

另外，統一超指出，Fresh青塘門市首度引進DAISO大創複合專區，導入38台大創貨架商品，逾千種品項價格從49元至139元不等，包含流行小物、旅行、廚房用品、文具、收納、玩具、角色IP、居家、寵物等品類。

Fresh青塘門市也有多種現做飲品體驗，包含「果汁BAR」引進逾10種超商獨家開發的果汁、果昔等新鮮現打飲品。

統一超表示，為搶攻年輕消費者商機，該門市場域推出創新類別結構，包含主打娛樂互動與機台體驗，提供夾娃娃機設備，以及強調盒玩與收藏的「IP專區」，販售野獸國、TOP TOY兩大品牌限定盒玩商品，青塘門市更全新進駐「Norns」知名生活品牌，逾千項商品在貨架陳列。

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