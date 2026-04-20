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塑化業者看第2季供給仍緊俏 部分下游需求轉保守

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
石化原料乙烯、石油腦價格續處高檔。 聯合報系資料照
石化原料乙烯、石油腦價格續處高檔。 聯合報系資料照

石化原料乙烯、石油腦價格續處高檔，部分塑化專業廠指出，相較於3月時下游備貨動能充沛，原料成本走高之下，目前觀察4月的下游開工率有所下降。展望4月、第2季的供需結構，塑化專業廠多認為，本季仍將維持供給偏緊的局面，但需求面則要看戰況發展。需求的基本盤仍在，但以短單、急單為主，未來如戰況進一步趨緩，客戶的觀望心理也將隨之浮現，影響拉貨力道。

至於獲利空間，SM業者表示，4月利差預估相對不如3月；也有部分塑化專業廠認為，由於餘單消化完畢，4月報價原物料拉抬，較能確保利差空間，但下游的成本消化能力則將構成一大挑戰。

SM業者表示，4月初油價走堅，原料石油腦、乙烯持續上漲，但SM價格並未跟上原物料漲幅，使價差不如3月；而近日油價回落，但原物料價格仍維持在相對高檔，但漲幅較難傳全面傳導至下游，相較於3月下游搶貨的市況，4月需求已相對轉趨保守。

業者也表示，目前SM下游的PX、PTA等業者，開工率都往下降；只有ABS開工率略為微提升，顯示下游業者在原料短缺、成本攀升的壓力下，需求轉向觀望。

以EVA、PE等烯烴衍生產品為主的塑化業者則認為，戰事確實推動3月需求成長，對營收也有幫助；惟因餘單尚未消化完畢，成本大增，反而壓縮3月獲利空間。

展望4月，情勢則呈反向發展，可能出現「量、價反轉」現象，價差空間放大，但下游需求恐轉向觀望。由於新接訂單已可將成本適度反映於報價，較3月更有獲利空間，但風險在於原料價格節節推高，業界擔心下游客戶拉貨意願減弱，使需求轉趨保守。

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