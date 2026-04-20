房價跌了！中南部量大區回檔 六都第1季成屋均價僅台北市獨漲

台灣房屋彙整實價登錄資料，統計第1季六都成屋交易均價，台北市以南各都均面臨盤整，台中市從去年均價32.5萬，到了今年跌破三字頭，第1季均價約29.9萬元，年跌8%，跌幅居六都之冠，台南市也有5.1%的修正，高雄則下修4.5%。

唯獨台北市仍站穩八字頭，今年第1季均價81.8萬元，較去年同期微增0.9%，也是唯一開紅盤的都會區。整體而言，北部都會區相對抗跌，而中南部都會的盤整情況則較明顯，跌幅均超過4.5%。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，2023年受新青安貸款激勵，加上中南部產業開發議題，帶動投資置產型購屋潮，求過於供的氛圍，導致2023~2024年出現積極追價的現象，然而隨著貸款限縮買氣降溫，市場回歸理性需求，中南部案量大且利多尚未到位的區域，價格優先出現回檔；北部都會則因剛性需求相對扎實，且公建利多諸如桃園捷運綠線、新北捷運三鶯線、淡江大橋等重大建設都於近期兌現，因此價格相對有撐，跌幅較中南部都會輕微。

至於台北一枝獨秀，是六都中唯一小漲0.9%的區域，張旭嵐分析，台北發展成熟，長期以來供給量稀少，且首都的區域機能差異小，房產價值穩定。加上自住購屋受限於總價壓力，成交的物件多以中小坪數為主；近年新案又以都更、危老推案為主流，地段精華，整合成本高，產品朝總價低單價高設計，對台北市的房價形成支撐，抗跌性較其他都會顯著。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，房價萎縮幅度最大的台中市，主要有兩大市場發展催化房市修正，首先是「蛋白區等讓利」，近年台中新興重劃區推案量可觀，市場競爭壓力較大，尤其海線、屯區外圍等蛋白重劃區，消費者期待賣方讓利的心態更濃厚，因此價格支撐力較淡，也讓蛋白重劃區成為台中房市的領跌先鋒。

其次是「蛋黃區選平價」，由於蛋黃區新案價格仍高，使自住買盤朝價格相對平實的中古屋佈局；加上市區交易熱區的西屯、南屯等地，在產業導引下，交易區段從74環內的高價市中心，逐漸轉向相對平價的74環外中科、精科周邊，使台中市今年第1季的交易均價縮水。

張旭嵐指出，央行今年首季理監事會議，強調信用管制以「軟著陸」為目標，從價格表現來看，市場發展確實符合央行期待，因此往後的政策調整，預估不會像以往雷厲風行；但軟著陸導引市場慢慢消風，修正期也會拉長，所以即使短期內政策微幅放寬，市場也不至於出現應聲強彈的明顯升溫。