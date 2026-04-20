邁入大都更時代！台北市中古屋交易洗牌 大安區成長最多

永慶房產集團比較2020年和2025年台北市各行政區屋齡5年以上的中古屋交易量占比變化，大安區近五年來交易占比有明顯成長，從8.7%成長至11.8%，增加3.1個百分點，居北市之最。至於五年間交易占比減少最多的為內湖區，從14.4%減少至12.1%，減少2.3個百分點。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，大安區本身就擁有難以取代的「地段價值」與良好的「生活機能」，加上台北市新案供給稀缺，又邁向「大都更時代」，大安區因土地價值極高，成為建商整合的首選。許多買方也看準中古屋擁有較低的公設比與總價優勢，又有老屋未來的重建增值潛力，因此大安區的中古屋也成為許多自住與置產族的首選目標。

至於萬華區的交易量占比，五年間也增加1個百分點，陳金萍表示，萬華區為北市開發最早的區域之一，擁有許多屋齡高的房屋，再加上過去北市都市發展東移，也讓該區的住宅相對親民實惠。而且近年來房價高漲，想入主台北市門牌的難度越來越高，讓許多預算有限的小資族群，把目光轉往萬華區的中古屋，五年間中古屋交易占比有增加跡象。

至於台北市中古屋交易量占比，五年間減少最明顯的為內湖區。陳金萍分析，該區過去受惠於科技產業聚落與就業紅利，吸引不少就業人口移入，自住需求穩定。不過，目前因為台北市產業多元、就業機會龐大，使該區原有優勢漸漸淡化。此外，內湖區相較於大安、信義及松山等核心區，若是捷運通勤族，捷運路網不夠密集方便，每日通勤時間較長；若是選擇開車通勤，在上下班的尖峰時段，內湖區常會有交通壅塞問題，也使該區的中古屋買氣不如以往，在台北市的交易占比有下降趨勢。

陳金萍總結，從2020年到2025年，這五年間台北市的中古屋熱區變化，在台北市房價基期已高的狀況下，購屋族對「通勤時間」與「生活機能」的要求提高，使部分自住買盤轉向交通更便利或生活機能更成熟的區域，因此，出現核心蛋黃區占比普遍提升，而部分蛋白區、通勤時間較長的區域就出現降溫跡象，如士林、北投、內湖等區域，中古屋占比皆有明顯下降。