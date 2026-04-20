「一直以來都這樣」就是對的？專家揭無效工作陷阱：別被毫無意義基準擺弄時間

「一直以來都這樣做」就是對的嗎？

我們應不斷自問「這項工作是必要的嗎？」並在思考工作目的的同時，重新畫線。

重新確認作業的目的，可以省去不必要的步驟，同時畫定符合目標的線，便能將線的效果發揮到最大。相反的，如果目的（目標）已經改變，卻不更改線，就會持續產生不必要的作業。

例如，例行性工作已成為慣例，雖是一種優點，但這會導致作業本身變成一種目的，因此在不知不覺中變成不必要的流程。許多公司都會因為「一直以來都是這樣做」或「這麼做很理所當然」，而繼續執行沒有成果、不必要的作業。

培訓師岡田憲三說：「如果不明確作業的目的，就會產生毫無意義的基準。工作者便會被這些毫無意義的基準擺弄，浪費他們寶貴的時間。」

為什麼有這項工作？現在還需要嗎？

岡田指導過的A公司曾發生這樣的事：某次董事會結束後，負責記錄的人花了一整天製作會議紀錄、整理錄音逐字稿，並發送給八位董事確認，若有錯誤就必須再修改。

岡田便問負責人：「既然所有董事都出席了，為何還需要會議紀錄？」對方回答：「這是我們公司的規定，必須得到八位董事的確認，且上級批准後才能發布。」他認為，既然過去都是這樣做，現在、未來也理應如此。

岡田則認為，這間公司需要的不是「記錄董事們說了什麼」，而是「傳達決議事項」。於是，他們重新檢視會議紀錄的寫法和目的，最終決定在會議當天就以速報形式發布決議事項。原本需要耗費一位員工一整天時間的工作，終於就此取消。

A公司還發生過另一件事：他們為五名外國實習生提供膳食補助，但規定必須確認所有收據後，才能發放補助金，這導致會計必須花費大量時間檢核資料。

岡田問會計人員：「怎麼會花這麼多時間確認收據？」對方則回答：「從以前就是這樣做的。」

經過改善，A公司的補助制度已改為每天發放固定金額的餐費，因此就不再需要確認收據。也就是說，他們改變了基準。

過去的作業可能在當時是必要的。然而，如果不隨著時代、系統的變化而改變基準，不必要的工作只會不斷增加。想要消除浪費，最重要的就是在畫線時思考：為什麼有這項工作？現在還需要嗎？

（本文摘自任性出版《豐田最厲害的畫線工作術：畫線很蠢很拘束？事實是畫出基準線，工作量更少！ 豐田內部怎麼畫線勝過費盡口舌宣導，大家樂意遵守？》，作者：OJT Solutions股份有限公司）