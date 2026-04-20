減碳旅遊正夯 觀光署與高鐵合作去年減碳逾3,250公噸

隨著全球永續意識提升，永續旅遊正重新定義現代旅遊的新常態。為推動永續旅遊及產業轉型，交通部觀光署於2026年4月份正式與台灣高鐵簽署合作備忘錄，宣布持續與高鐵合作飯店聯票「永續美好 慢遊台灣」專案，希望透過交通運具與永續旅宿的跨域結合，輔以實質優惠回饋旅客，鼓勵國人以低碳方式規劃遊程。據統計過去一年全年減碳量已逾3,250公噸。

回顧過去一年的執行成效，觀光署自2025年1月起於旅宿網建置「住宿x低碳運具」專區，同步揭露高鐵飯店聯票專案，吸引110家飯店積極響應，累計參與人次超過14.5萬。若以小客車人均碳排量約為高鐵3.9倍計算，推估全年減碳量已逾 3,250 公噸，基於此亮眼表現，2026年雙方正式簽署合作備忘錄，未來將持續整合資源，提升永續旅遊及旅宿業者的市場能見度。

在具體優惠與體驗方面，2026年參與專案的旅館家數已增加至137家，行程設計聚焦於「永續飲食」、「節能減塑」、「循環利用」、「低碳旅遊」及「在地創生」等五大面向。

旅客除享有加購高鐵車票平日78折、假日與疏運期85折的專屬折扣，以及「手機取票加碼贈點」活動外，每月還有機會抽中價值萬元的「永續小旅行體驗」，一次帶走高鐵對號座免費乘車券4張、雙人住宿券及在地文化大禮包。近期精選行程包含4月的嘉義獄政文化園區實境解謎、5月的國立自然科學博物館門票、6月的新竹在地柿染DIY與古早味體驗等，引導旅客以低碳方式深度探索地方魅力。

此外，永續旅遊的版圖也延伸至臺鐵體系。臺鐵自強號、莒光號及區間快等車種已於去年取得碳足跡標籤，展現國人對綠色交通的高度支持。

2026年觀光署將持續與臺鐵共同推廣鳴日號、海風號及山嵐號等特色觀光列車，其中「山嵐號」已於4月3日啟動新路線，首度串聯臺南至彰化，提供更多元的永續旅遊選擇。觀光署強調，永續轉型是未來觀光政策的核心，透過串聯「行」與「宿」兩大旅遊核心，無論平日或周末，都能從搭乘低碳運具、入住永續旅宿開始，讓每一次的旅行都成為守護臺灣的力量。