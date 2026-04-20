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需求太強 長榮航短期不會減班
油價高漲推升航空業成本，長榮航（2618）總經理孫嘉明表示，國外許多航空公司因為油價大漲，採取減班方式以降低成本、減少損失，但長榮航因需求太強，目前不會減班，短期內也沒有這樣的規劃。
孫嘉明表示，長榮航不可能減班，畢竟東北亞、美國4月整個月載客率都超過九成，歐洲需求又很強，不可能減班。
對於本季、4月起的航空客貨運需求，孫嘉明指出，持續維持樂觀態度，但油價成本墊高，影響獲利表現，若美伊戰事能緩解，油價能自高檔回落，對於今年全年的營運仍樂觀看待。
孫嘉明指出，自美伊戰爭發生以來油價大漲，航空燃油上漲幅度更超過110%，成為影響長榮獲利的最大變數。
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