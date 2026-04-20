自從AI技術普及後，你有沒有發現，身邊愈來愈多人對自己的專業或職涯感到焦慮？這種焦慮並不是空穴來風，光是2025年一年，全球就發生了許多改變：IBM裁了數百位人資部門職員，執行長直言：這些職位，AI現在就能勝任。四大會計師事務所相繼使用與開發審計AI系統，能同時處理數百份文件，且永遠不用休息。

2026-04-19 23:45