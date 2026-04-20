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鋼筋價格挑戰連七漲
鋼筋等建築用鋼表現強勁，加上美伊戰事仍陷膠著，相關成本居高不下，市場期待「挑戰連七漲」成功達陣，但需求動能與全球變數交錯，豐興（2015）、威致（2028）等對後續行情保持高度關注，也牽動終端客戶建築業者神經。
上市鋼廠主管表示，國內鋼筋價格近期連續上漲六周，鋼筋每公噸1.81萬元，電爐廠同步調升廢鋼價格，若本周再度調漲，將正式達成「連七漲」，這在近年鋼市中屬於明顯偏強訊號。
目前支撐鋼筋上漲的核心，仍在原料端。近期國際廢鋼價格持續站穩高檔，日本2H廢鋼維持約370美元，美國貨櫃廢鋼在350美元以上區間震盪；同時鐵礦石價格仍約106美元水位，顯示整體煉鋼成本並未鬆動。
東南亞鋼鐵市場報告指出，3月以來鋼筋與鋼胚價格上漲，主要受到運費上升與中東供應受阻帶動，形成區域性供給收縮。
這使得亞洲鋼筋價格即便需求未全面爆發，仍能維持上行結構。
上市鋼廠主管表示，但市場另一面也出現不確定性，受到美伊衝突影響，全球鋼鐵需求預期已被下修。
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