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長榮航規劃歐美亞大拓點 鎖定巴塞隆納、波士頓、德里等地

經濟日報／ 特派記者邱馨儀／維也納19日電
長榮航空總經理孫嘉明。記者黃淑惠／攝影
長榮航空總經理孫嘉明。記者黃淑惠／攝影

長榮航（2618）評估歐美亞三洲大拓點。長榮航空總經理孫嘉明表示，歐洲下一波評估航點鎖定巴塞隆納、赫爾辛基、伊斯坦堡；美國除即將首航的華盛頓外，波士頓也在名單內，若順利開出，將與休士頓、華盛頓形成「一日三頓」格局。

亞洲市場僅剩印度尚待開拓，長榮航已分配到德里，後續將視時段條件審慎評估開航。

長榮航飛航台北、維也納航線屆滿35周年，近日在維也納舉行慶祝酒會並釋出新航點規劃方向。

孫嘉明表示，維也納不只是長榮航進入歐洲的第一個航點，更是長榮航長程線發展的起點，當年最大關鍵，就是政府順利取得維也納航權。因此，未來只要政府取得新據點航權，長榮航都會積極評估，作為下一階段拓點方向。

就新航點布局來看，歐洲方面，西班牙巴塞隆納、芬蘭赫爾辛基及土耳其伊斯坦堡，都是長榮航評估中的下一波航點。

美國市場部分，除華盛頓即將首航外，波士頓也一直在長榮航規劃考量之列。孫嘉明表示，若波士頓加入，搭配既有休士頓及華盛頓，將可形成更完整的美國航網布局，成就「一日三頓」格局。亞洲方面，孫嘉明表示，目前「能飛的都已經飛了」，只差印度。長榮航已分配到德里，但未來能否取得合適時段，將是開航與否的重要評估條件。

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