陸削減鋼鐵出口 中鋼、中鴻、盛餘等迎轉機

全球鋼鐵市場出現關鍵轉折，大陸鋼材出口由高峰轉為收斂，2026年外銷量估將減少1,000萬公噸、年減幅估逾8%，國內鋼鐵供應鏈包括中鋼（2002）、中鴻（2014）、盛餘（2029）等主力鋼廠有望同步受惠，亞洲鋼市供需結構將轉強。

中鋼專家指出，近幾年大陸鋼鐵出口成為全球鋼市最大變數，其2025年鋼材外銷量達1.19億公噸創歷史新高，但平均單價卻年減8.2%，顯示出口競爭高度依賴低價策略，價格破壞的情況相當嚴重。

陸鋼若減量出口千萬噸，對亞洲鋼市而言將迎來新的轉機，對台灣鋼廠而言，在出口價格、量能方面都將有正面加持作用。

陸媒第一財經指，中國鋼鐵工業協會副會長兼秘書長姜維近日在鋼鐵產業發展戰略會議上表示，目前巴西至中國大陸海運費較戰前上漲39%，澳洲至中國大陸海運費上漲35%；原油價格走高推升焦煤價格，焦煤期貨一度較戰前上漲17%；鐵礦石價格亦上漲約10%，維持在每噸100美元以上。

姜維表示，戰爭一方面推升鋼鐵原燃料成本，另一方面，中東作為重要出口市場，需求與貿易亦受影響，鋼材出口面臨壓力。

大陸鋼鐵資訊網站「鋼之家」董事長吳文章估，2026年大陸鋼材出口將面臨一定壓力，出口量將減少約1,000萬噸，主要受出口許可制度及反傾銷案件增加影響。不過，若機電產品出口回升，仍可能帶動鋼材間接出口需求。除成本與市場變化外，碳排規範亦成為出口壓力來源。

上市鋼廠主管說，大陸鋼鐵外銷大幅減量，對全球鋼市是供給端的重要收縮訊號，國內鋼鐵產業將受惠價格與量能的雙重利多，短期有助於鋼價穩定上行、改善利差；中長期來看，則將加速產業由普鋼競爭轉向高值化競爭。